MMU KAAN İlk Uçuş Tarihi Netleşti! İşte İlk Uçuş Tarihi!
TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, KAAN savaş uçağının ilk prototipinin 2026 Nisan'da uçacağını duyurdu. İşte detaylar...
Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi projeleri arasında boy gösteren MMU KAAN için artık takvim netleşti. Merakla beklenen MMU KAAN ilk uçuş tarihi ne zaman? İşte konuyla ilgili detaylar ve MMU KAAN uçuş takvimi...
TUSAŞ Genel Müdürü Açıkladı: KAAN, 2026'da Gökyüzüyle Buluşacak!
Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı projesi MMU KAAN'da heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu MMU KAAN projesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şu anda üretim hattında yer alan üç uçuş prototipinden ilki Nisan 2026 itibarıyla test uçuşlarına başlayacak.
Demiroğlu prototiplerden birinin statik testler için ayrıldığını diğer ikisinin ise aktif olarak uçuş testlerinde kullanılacağını belirtti. Bu süreçte toplam dört uçak üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Takvime göre ilk prototip Nisan 2026'da ikinci prototip ise ondan 3 ay sonra yani Temmuz ayında gökyüzüyle buluşacak.
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KAAN’ın 2023’te hangardan çıkışı ve 2024 başında ilk uçuşunu başarıyla tamamlaması Türkiye'nin havacılıkta ulaştığı seviyeyi gözler önüne serdi. Demiroğlu KAAN’ın hem yurt içi hem de ihracat başarısı açısından çok kritik bir platform olduğunun altını çizerek “Bu bizi çok farklı bir yere taşıdı. Artık sorumluluğumuz çok daha büyük ama buna hazırız.” ifadelerini kullandı.
Tüm bunların yanında MMU KAAN üretiminde Faz 1 aşamasının da başladığı belirtildi. Konuyla ilgili olarak Demiroğlu “Bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Faz 1’i başlatmak üzereyiz. Şu anda detay veremem ama bazı sürprizleri bekleyin.” ifadelerini kullandı. MMU KAAN maliyeti de geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...