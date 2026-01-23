Resmi Açıklama Geldi: MMU KAAN Teslimatları Ne Zaman Başlayacak?

Türkiye'nin yerli ve milli savaş uçağı MMU KAAN için teslimat açıklaması geldi. Bu kapsamda TUSAŞ tarafından üretilen 5. nesil savaş uçağının Türk Hava Kuvvetleri ve sipariş veren diğer ülkelerin envanterine ne zaman gireceği belli oldu. Peki teslimatlar ne zaman gerçekleşecek? İşte konuyla ilgili detaylar...

MMU KAAN Teslimat Tarihi Belli Oldu!

Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı projesi Milli Muharip Uçak KAAN için kritik açıklama geldi. Geçtiğimiz dönemlerde motor tedarik süreci konusunda çeşitli sıkıntılar yaşayan MMU KAAN için yerli motor, ithal motor vb. tüm detaylar netleşti. Bu kapsamda proje takviminde teslimat tarihi de netleşmiş oldu.

İlk uçuşunu 21 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştiren MMU KAAN başarılı uçuş testlerinin ardından diğer kritik test aşamalarını da bir bir tamamlıyor. Bu kapsamda projenin teslimat tarihi de merak konusuydu. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu SAHA İstanbul YouTube kanalında yapılan röportajında verdiği demeçte uçağın ilk teslimatlarının 2029 yılında yapılacağını bildirdi.

Bunlara ek olarak halihazırda 3 adet hazır prototipinde test uçuşlarına devam ettiğini bildiren Demiroğlu ilk prototipin Nisan sonu için planlandığını ancak takvimin Mayıs ya da en geç Haziran ayına kayabileceğini söyledi.

İkinci prototipin bu yılın sonuna doğru, üçüncü prototipin ise bu yılın sonu veya 2026’nın başında uçuş testlerine başlaması hedefleniyor. Böylece KAAN’ın test süreci, 2025–2026 döneminde daha yoğun bir faza girmiş olacak.

