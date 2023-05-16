Mobil Cihazlarda Oyun Devrimi Gerçekleşebilir: NVIDIA'dan Önemli Hamle!

Digitimes'ın "endüstri kaynaklarına" dayandırdığı haberine göre MediaTek, akıllı telefonlar için yeni nesil amiral gemisi işlemcisinde NVIDIA GeForce GPU kullanabilir. Bu işlemcinin 2024 gibi kısa bir sürede piyasaya sürülebileceğine inanılıyor.

Yayın organının kaynakları ayrıca MediaTek ve NVIDIA'nın dizüstü bilgisayarlar için Windows on Arm "platform ürünleri" geliştirmek üzere birlikte çalışacağını iddia ediyor. Bu da nihayet Windows on Arm alanında Qualcomm Snapdragon işlemcilerine bir alternatif görebileceğimizi gösteriyor. Aslında kaynaklar, bu yeni bilgisayar ürünlerinin MediaTek'in orta sınıf ve premium segmentlerdeki varlığını artırmaya yardımcı olacağını iddia ediyor.

MediaTek/NVIDIA İşlemcilerden Ne Beklemeliyiz?

NVIDIA'nın GeForce GPU'ları PC alanında sınıf liderleri olarak öne çıkıyor ve canavar grafik performansı, harika makine öğrenme becerisi ve daha fazlasını sunuyor. Dolayısıyla GeForce GPU ile güçlendirilmiş gelecekteki bir MediaTek işlemcinin de bu konuda başarılı olabileceği akla yatkın geliyor.

Keza gelecekteki bu işlemciler, DLSS (yapay zekâ tabanlı çözünürlük yükseltme) ve donanım tabanlı ışın izleme gibi önemli NVIDIA özellikleri kazanırsa şaşırmayız.

NVIDIA GeForce GPU'ya sahip bir MediaTek amiral gemisi işlemcisi, potansiyel olarak Qualcomm'a karşı mücadele edebilir ancak Snapdragon üreticisi de özel Oryon CPU'larla birlikte kendi gizli silahı üzerinde çalışıyor. Yani 2024 yılı akıllı telefon işlemcileri için bir dönüm noktası olabilir.