LG'den Yeni Fırsat: Monitör Alanlara GeForce NOW Hediye!

Monitörleri ile oyunseverlerin yıllardır beğenisini kazanan LG, şimdi de düzenlediği kampanya ile adından söz ettiriyor. 29 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Vatan, Media Markt, Teknosa, Nethouse, İtopya, GPN, Amazon ya da TechBurada satış noktalarında geçerli kampanya dâhilinde LG monitör alan kullanıcılara 6 aya varan GeForce NOW üyeliği hediye ediliyor.

LG’nin sunduğu monitör kampanyası ile LG UltraGear serisinin yüksek performansı ve NVIDIA'nın Türkiye’de Turkcell iş birliğiyle sunduğu bulut tabanlı oyun platformu GeForce NOW hizmeti oyunseverlere eşsiz bir deneyim imkânı oluşturuyor. GeForce NOW doğrudan internet üzerinden akış yaparak kullanıcıların mobil cihazlarda ve düşük donanımlı PC’lerde yüksek grafikli oyunlar oynayabilmesine imkân tanıyor.

3 Aylık GeForce NOW Üyeliği Kazandıran Monitörler

27GN650-B.APD

27GL83A-B.APD

32GN600-B.APD

6 Aylık GeForce NOW Üyeliği Kazandıran Monitörler

27GN880-B.APD

27GP850-B.APD

27GP83B-B.APD

Kampanyaya katılım sürecini tamamlayabilmeniz için 25 Aralık 2022 tarihine kadar http://www.lgkampanya.com adresindeki online katılım sayfasındaki ilgili bölümleri eksiksiz doldurmanız gerekiyor.