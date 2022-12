Monopoly'nin Bilinmeyen Kuralı Ortaya Çıktı: Oyun Tamamen Değişiyor!

Yılbaşına yaklaşırken aileler ve arkadaşlar arasında kutu oyunlarını oynama dönemi de başladı diyebiliriz. Twitter'da bir kullanıcı, geçtiğimiz gün tüm oyunu değiştirebilecek ve unutulmuş bir Monopoly kuralını keşfetti.

Eğlenceli bir kutu oyunu olan Monopoly'de, zar atılarak gelen sayı kadar ileri gitme hakkı kazanılıyor. Bu noktada kuralları iyi bilmek, oyunu başarılı bir şekilde tamamlamayı sağlıyor. Oyunu oynayan birçok kişi mülke geldiğinde bankadan satın alma işlemi gerçekleştirebileceğini biliyor.

Ayrıca kurallardan biri olarak; oyuncunun mülkü satın almak istememesine karşı, mülkün açık artırmaya çıkacağı ve en yüksek teklif verenin mülkü satın alabileceği de belirtiliyor.

Satın alınmayan mülke karşı tüm oyuncuların teklif verebilmesi ve teklifin herhangi bir fiyattan başlatılabilmesi kuralı Twitter kullanıcısı (@Dtrain22) bu kuralın kitapçıkta yer alan kısmını da fotoğraf olarak paylaştı.

Just found out I’ve played monopoly wrong my whole life. If you don’t buy a property you land on it goes to auction for everyone for any bid amount. Had no idea.