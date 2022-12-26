Monopoly'nin Bilinmeyen Kuralı Ortaya Çıktı: Oyun Tamamen Değişiyor!

Yılbaşına yaklaşırken aileler ve arkadaşlar arasında kutu oyunlarını oynama dönemi de başladı diyebiliriz. Twitter'da bir kullanıcı, geçtiğimiz gün tüm oyunu değiştirebilecek ve unutulmuş bir Monopoly kuralını keşfetti.

Eğlenceli bir kutu oyunu olan Monopoly'de, zar atılarak gelen sayı kadar ileri gitme hakkı kazanılıyor. Bu noktada kuralları iyi bilmek, oyunu başarılı bir şekilde tamamlamayı sağlıyor. Oyunu oynayan birçok kişi mülke geldiğinde bankadan satın alma işlemi gerçekleştirebileceğini biliyor.

Ayrıca kurallardan biri olarak; oyuncunun mülkü satın almak istememesine karşı, mülkün açık artırmaya çıkacağı ve en yüksek teklif verenin mülkü satın alabileceği de belirtiliyor.

Oyunun Unutulan Kuralı Tekrar Açığa Çıktı

Satın alınmayan mülke karşı tüm oyuncuların teklif verebilmesi ve teklifin herhangi bir fiyattan başlatılabilmesi kuralı Twitter kullanıcısı (@Dtrain22) bu kuralın kitapçıkta yer alan kısmını da fotoğraf olarak paylaştı.

Just found out I’ve played monopoly wrong my whole life. If you don’t buy a property you land on it goes to auction for everyone for any bid amount. Had no idea. — Dtrain22 (@dtrain22k) September 24, 2022

Kullanıcı kural için: "Hayatım boyunca Monopoly'yi yanlış oynadığımı yeni öğrendim. Üzerine geldiğiniz bir mülkü satın almazsanız, herhangi bir miktardaki teklifle herkes için açık artırmaya çıkıyor. Hiç bilmiyordum." şeklinde bir tweet attı.

Takipçileri ve tweeti gören birçok kişi de bugüne kadar bu kuralı bilmeden oynadıklarını belirtti. Ancak, 2017 yılında başka bir Twitter kullanıcısı (rubenfandueltv) de bu kuralı gündeme getirmişti. O zamanlar büyük bir tartışmaya döndüğü için sonucunda "BU KURALLARIN İÇİNDE VAR" şeklinde bir açıklama yapmıştı.