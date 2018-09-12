Monopoly Ekran Görüntüleri - 1
Monopoly Ekran Görüntüleri - 2
Monopoly Ekran Görüntüleri - 3
Monopoly

Monopoly

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  • Lisans DENEME SÜRÜMÜ
  • TOPLAM İNDİRME 200,297
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Yahoo Game

Monopoly oyununun bilgisayar simulasyonu.

Emircan Akpınar
Emircan Akpınar -

Klasik Monopoly oyununun Pc için olan sürümü. Oyun kurallar  ve oynayış bakımından aynı. Online olarakta oynayabilirsiniz. Yada 6 kişiye kadar kendi aranızda oynayabilirsiniz. Oyunun klasik ayarlarınıda değiştirebilirsiniz. Kendinize ait yeni kurallarınız ile oyuna farklı tatlar katabileceksiniz. Oyunun 3 Boyutlu olması klasiği ile farkların azalmasına neden oluyor. Ailenize bilgisayarı sevdirecek bir oyun.