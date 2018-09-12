Monopoly
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 200,297
- Üretici Yahoo Game
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Monopoly oyununun bilgisayar simulasyonu.
Klasik Monopoly oyununun Pc için olan sürümü. Oyun kurallar ve oynayış bakımından aynı. Online olarakta oynayabilirsiniz. Yada 6 kişiye kadar kendi aranızda oynayabilirsiniz. Oyunun klasik ayarlarınıda değiştirebilirsiniz. Kendinize ait yeni kurallarınız ile oyuna farklı tatlar katabileceksiniz. Oyunun 3 Boyutlu olması klasiği ile farkların azalmasına neden oluyor. Ailenize bilgisayarı sevdirecek bir oyun.
Monopoly APK
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 76.00 MB
- Üretici Yahoo Game
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Monopoly APK, görüntülü sohbet ederek oynayabileceğiniz masa oyunu. Mobilde Monopoly oynamak isteyenler için önerimizdir.
Monopoly Mobile APK, klasik masa oyununun mobil cihazlarda oynanabilir sürümü. Monopoly tarzı mobil oyunlar arayışında olanlar için tavsiyedir.
Monopoly APK İndir
Monopoly Mobile indirin, nerede olursanız olun satın alın, satın ve zenginliğe giden yolu planlayın. Yerleşik çok oyunculu (multiplayer) görüntülü sohbet özelliğiyle arkadaşlarınız ve ailenizle yüz yüze oynayın. Online ve reklamsız Monopoly masa oyunu sizlerle!
Monopoly Mobil, platformlar arası online çok oyunculu mod içerir. Bu, bir lobi açıp arkadaşlarınızın katılmasını sağlayabileceğiniz ve birlikte mükemmel bir uyum içinde oynayabileceğiniz anlamına gelir. Harika grafikler ve animasyonlar ile tamamen sürükleyici bir masa oyununda reklam yoktur, dikkatiniz dağılmadan MONOPOLY masa oyununun eğlencesini yaşarsınız.
Monopoly Mobile, en büyük masa oyunlarından biridir. Hasbro’nun klasik MONOPOLY oyununu kendi başınıza, ailenizle ve arkadaşlarınızla veya dünyanın dört bir yanından oyuncularla cepten veya tabletinizden oynayın. Grup görüntülü sohbet özelliğiyle gerçekte olduğu gibi oynamanın keyfini sürebilir, dilerseniz görüntülü oynamayı devre dışı bırakabilirsiniz. Reklam açılır pencereler olmadan oynarsınız ve kazanmak için satın alım yapmanız gerekmez. Monopoly oynayacak birilerini bulamadınız mı? En az gerçek oyuncular kadar iyi oynayan yapay zeka sizinle her daim Monopoly klasik masa oyununu oynamaya hazır. İnternet bağlantınız mı yok? Tek bir cihaz üzerinden 4 kişiye kadar internetsiz oynayabilirsiniz.
Monopoly Nasıl Oynanır?
Oyuncu modunuzu seçin: Klasik Hasbro masa oyununu çeşitli online ve internetsiz oyuncu modlarında oynayın. Tek oyunculu modda zorlu yapay zeka rakiplerine karşı yeteneklerinizi test edin. Çevrimiçi çok oyunculu modda nerede olursanız olun arkadaşlarınız ve ailenizle oynayın. Geç oyna modunda cihazı bir grup oyuncu arasında gezdirerek WiFi’sız oynayın.
Kuralları seçin: Kuralları hiç okumamış birçok kişiden biri bile olsanız tam olarak istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Free Parking’e para ekleyin veya doğrudan oynamaya başlayın. Klasik kurallara bağlı kalın, en popüler ev kurallarından seçim yapın veya kurallarınızı kendi tercihlerinize göre özelleştirin.
Masanızı seçin: Ailenizi ve arkadaşlarınızı iflas ettirmenin ve gemideki en zengin emlak kralı olmanın heyecanını yaşayın. Eğlenceli animasyonlara ek olarak herkesin yanında bir yapay zeka bankeri!
Mülk imparatorluğunu kurun: Yatırım riskleri alın, mülkler için müzayedelere teklif verin, masada ilerleyin, emlak satın alın, emlak kralı olmak için kira toplayın ve oteller inşa edin.
MONOPOLY
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 4,795
- Üretici Yahoo Game
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MONOPOLY, tüm dünya tarafından on yıllardır sevilerek oynana popüler oyunun iPhone, iPod Touch ve iPad'e özel sürümüdür.
MONOPOLY, hemen her yaştan kişinin aşina oldu popüler oyunun iPhone, iPod Touch ve iPad'e özel olarak uyarlanmış halidir.
MONOPOLY oyununun merkezinde, kağıt alan üzerinde yer alan yerler ve mekânlara sahip olmak vardır. Rakiplerinizden çok arsa ve mekan almanızla birlikte arsaların üzerlerine evler hatta oteller yapabilirsiniz. Böylelikle zenginliğe giden yolda adımlar atmış olursunuz.
Arkadaşlarınızla ister Wi-Fi ister Bluetooth üzerinden oynayabileceğiniz gibi bilgisayara karşı da mücadele etmek mümkün. Gerçekçi yapıya sahip grafikleriyle özellikle retina ekran desteği ile birlikte üstün bir görsellik sunuluyor.