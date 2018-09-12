Monopoly APK, görüntülü sohbet ederek oynayabileceğiniz masa oyunu. Mobilde Monopoly oynamak isteyenler için önerimizdir.

Erkan Calp - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Monopoly Mobile APK, klasik masa oyununun mobil cihazlarda oynanabilir sürümü. Monopoly tarzı mobil oyunlar arayışında olanlar için tavsiyedir.

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Monopoly Mobile indirin, nerede olursanız olun satın alın, satın ve zenginliğe giden yolu planlayın. Yerleşik çok oyunculu (multiplayer) görüntülü sohbet özelliğiyle arkadaşlarınız ve ailenizle yüz yüze oynayın. Online ve reklamsız Monopoly masa oyunu sizlerle!

Monopoly Mobil, platformlar arası online çok oyunculu mod içerir. Bu, bir lobi açıp arkadaşlarınızın katılmasını sağlayabileceğiniz ve birlikte mükemmel bir uyum içinde oynayabileceğiniz anlamına gelir. Harika grafikler ve animasyonlar ile tamamen sürükleyici bir masa oyununda reklam yoktur, dikkatiniz dağılmadan MONOPOLY masa oyununun eğlencesini yaşarsınız.

Monopoly Mobile, en büyük masa oyunlarından biridir. Hasbro’nun klasik MONOPOLY oyununu kendi başınıza, ailenizle ve arkadaşlarınızla veya dünyanın dört bir yanından oyuncularla cepten veya tabletinizden oynayın. Grup görüntülü sohbet özelliğiyle gerçekte olduğu gibi oynamanın keyfini sürebilir, dilerseniz görüntülü oynamayı devre dışı bırakabilirsiniz. Reklam açılır pencereler olmadan oynarsınız ve kazanmak için satın alım yapmanız gerekmez. Monopoly oynayacak birilerini bulamadınız mı? En az gerçek oyuncular kadar iyi oynayan yapay zeka sizinle her daim Monopoly klasik masa oyununu oynamaya hazır. İnternet bağlantınız mı yok? Tek bir cihaz üzerinden 4 kişiye kadar internetsiz oynayabilirsiniz.

Monopoly Nasıl Oynanır?

Oyuncu modunuzu seçin: Klasik Hasbro masa oyununu çeşitli online ve internetsiz oyuncu modlarında oynayın. Tek oyunculu modda zorlu yapay zeka rakiplerine karşı yeteneklerinizi test edin. Çevrimiçi çok oyunculu modda nerede olursanız olun arkadaşlarınız ve ailenizle oynayın. Geç oyna modunda cihazı bir grup oyuncu arasında gezdirerek WiFi’sız oynayın.

Kuralları seçin: Kuralları hiç okumamış birçok kişiden biri bile olsanız tam olarak istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Free Parking’e para ekleyin veya doğrudan oynamaya başlayın. Klasik kurallara bağlı kalın, en popüler ev kurallarından seçim yapın veya kurallarınızı kendi tercihlerinize göre özelleştirin.

Masanızı seçin: Ailenizi ve arkadaşlarınızı iflas ettirmenin ve gemideki en zengin emlak kralı olmanın heyecanını yaşayın. Eğlenceli animasyonlara ek olarak herkesin yanında bir yapay zeka bankeri!

Mülk imparatorluğunu kurun: Yatırım riskleri alın, mülkler için müzayedelere teklif verin, masada ilerleyin, emlak satın alın, emlak kralı olmak için kira toplayın ve oteller inşa edin.