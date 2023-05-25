Monster Notebook'ta İndirim Fırsatı Başladı: 5.700 TL'ye Varan İndirimler!
Monster Notebook, Mayıs ayına özel kampanya kapsamında müşterilerine 5.700 TL'ye varan indirimler sunuyor. İşte detaylar!
Monster Notebook, yüksek performanslı cihazlarıyla yeni nesil oyun dünyasına cevap veriyor ve Mayıs ayında oyunculara mükemmel bir deneyim sunuyor. Kampanya kapsamında seçili Abra ve Tulpar modellerinde 5.700 TL'ye varan indirim fırsatı sunuluyor.
Performans ve Verimlilik
NVIDIA GeForce ekran kartlarıyla donatılan Monster Notebook Abra ve Tulpar dizüstü bilgisayarları, oyun deneyimini görsel bir şölenle buluşturuyor. Yeni nesil çekirdek yapısında 8 adet verimlilik ve 6 adet performans çekirdeği olmak üzere toplam 14 fiziksel çekirdeğe sahip 12. nesil işlemciler, performansı optimize ederek kesintisiz bir oyun keyfi ve üst düzey bir performans sağlıyor. İşlemcilerin düşük enerji tüketimi, güç verimliliğini maksimum seviyeye çıkarması sayesinde oyunseverlere kesintisiz oyun oynama vadediyor.
Hızlı ve Güvenli Bağlantı
Intel® Wi-Fi 6 Gig+ teknolojisiyle gelen yeni Abra ve Tulpar modeller, güçlü ve hızlı internet bağlantısıyla düşük gecikmeyle birlikte yüksek indirme ve yükleme hızını kablosuz olarak sunuyor. DDR5 bellek teknolojisi, hızlı frekansları, yüksek bant genişliğini ve verimliliği destekleyerek RAM performansını artırıyor, enerji sarfiyatını da ciddi oranda azaltıyor.
Ömür Boyu Bakım Garantisi
Monster Notebook, "Ömür Boyu Ücretsiz Bakım Garantisi" kapsamında ücretsiz bakım hizmeti sunuyor. Bu hizmetten yararlanmak isteyen kullanıcılar, anlaşmalı kargo şirketleri ile ücretsiz olarak Monster Notebook'larını teknik servislere gönderebiliyor. Bakım hizmeti kapsamında yapılan fan, toz, klavye, ekran temizliği ve termal macun yenilemesi gibi işlemler cihazların ilk günkü performansını koruyor ve kullanım ömrünü uzatıyor.
Kampanya, 28 Mayıs 2023 tarihine kadar Monster Notebook mağazaları ve monsternotebook.com.tr üzerinde geçerli olacak.
Monster Notebook Sepette İndirim Fırsatları
|
MODEL
|
GÜNCEL FİYAT
|
İNDİRİM MİKTARI
|
KAMPANYA FİYAT
|
A5 V16.7.1
|
₺17.899,00
|
₺2.000,00
|
₺15.899,00
|
A5 V16.7.4
|
₺18.999,00
|
₺3.000,00
|
₺15.999,00
|
A5 V16.7.6
|
₺17.199,00
|
₺2.200,00
|
₺14.999,00
|
A7 V12.5.1
|
₺18.599,00
|
₺1.400,00
|
₺17.199,00
|
A7 V12.5.4
|
₺19.699,00
|
₺3.200,00
|
₺16.499,00
|
A7 V12.5.6
|
₺17.899,00
|
₺1.900,00
|
₺15.999,00
|
A5 V19.1
|
₺18.399,00
|
₺2.200,00
|
₺16.199,00
|
Abra A5 V19.1.1
|
₺19.599,00
|
₺2.800,00
|
₺16.799,00
|
Abra A5 V19.1.3
|
₺24.699,00
|
₺5.100,00
|
₺19.599,00
|
Abra A5 V19.1.4
|
₺22.799,00
|
₺5.700,00
|
₺17.099,00
|
Abra A5 V17.4.4
|
₺22.799,00
|
₺3.000,00
|
₺19.799,00
|
Abra A7 V14.3.3
|
₺30.699,00
|
₺1.200,00
|
₺29.499,00
|
Abra A7 V14.3.4
|
₺28.399,00
|
₺1.000,00
|
₺27.399,00
|
Tulpar T7 V20.5
|
₺28.499,00
|
₺500,00
|
₺27.999,00
|
Tulpar T7 V20.5.1
|
₺31.999,00
|
₺1.500,00
|
₺30.499,00
|
Tulpar T7 V20.5.6
|
₺32.099,00
|
₺1.000,00
|
₺31.099,00
|
Tulpar T7 V20.5.7
|
₺34.399,00
|
₺1.200,00
|
₺33.199,00
Monster Notebook'ta %50 İndirim Kampanyası Başladı
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