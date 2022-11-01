Monster Notebook, Genç Girişimciye MacBook Hediye Etti!

Genç bir girişimci, LinkedIn hesabı üzerinden sosyal medya ve biletleme platformu kurma projesine yönelik sıkıntı yaşadığını belirten bir paylaşımda bulundu. Kısa sürede birçok kullanıcıya ulaşan genç girişimciye Monster'dan bilgisayar hediye edildi. Ancak hediye edilen bilgisayar Monster'a değildi.

Enes Bıyyık adındaki genç girişimci, bir süredir yazılım alanında çalışmalar yaptığını belirtiyor. Son projesi olan Raveup üzerinde çalışan girişimci, LinkedIn üzerinden yaptığı paylaşımda sıkıntılar yaşadığını belirterek birçok insanın dikkatini çekmeyi başardı.

Monster'dan Genç Girişimciye Destek

Enes, yaptığı paylaşımda projesi RaveUp'ı geliştirme sürecinde takıldığı bir noktaya dikkat çekti. Yazdığı uygulamaları iOS için test etmek ve markete sürmede sorun yaşadığını, üstelik Windows bilgisayara macOS kurmayı denemesine rağmen herhangi bir sonuç alamadığını belirtti.

Arkadaşlarından Mac bilgisayar ödünç alarak çalışmaya devam eden genç girişimci, LinkedIn'den sesini duyurmak istedi. Bilgisayar sorunu nedeniyle projesinin aksamasını istemediğini de belirtti.

Bunun üzerine birçok insana ulaşmayı başaran Enes'e, Türkiye merkezli bilgisayar üreticisi Monster Notebook ulaştı. Firma, Enes'in paylaşımına yorum yaparak, ona test bilgisayarı sipariş ettiklerini söyledi. Bunun üzerine Enes, Monster'dan gelen bu geri dönüş ve destek sayesinde motivasyonunun daha çok arttığını aktardı.