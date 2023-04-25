Monster Notebook'ta %50 İndirim Kampanyası Başladı

Monster Notebook, oyuncular ve yüksek performanslı cihazlara ihtiyacı olan kullanıcılar için Pusat Clutch Gamepad ve Bukra V1 ve Bukra V1 Max Bluetooth Hoparlör ürünlerinde %50 indirim kampanyası başlattı. Kampanya, 30 Nisan 2023 tarihine kadar sürecek.

Kampanyada Hangi Ürünler Yer Alıyor?

Pusat Clutch Gamepad, oyun deneyimini en üst seviyeye taşıyan ergonomik bir tasarıma sahip. 12 saate varan çalışma süresi ve çoklu platform desteğiyle birlikte gelen Pusat Clutch Gamepad, 2.4 GHz bağlantı modu teknolojisiyle kablosuz oyun özgürlüğü sunuyor.

Bukra V1 Bluetooth Hoparlör ise her yerde yüksek kaliteli ses deneyimi sunan taşınabilir bir ürün olarak dikkat çekiyor. Şık ve dayanıklı yapıya sahip olan bu hoparlör, Bluetooth 5.0 teknolojisi sayesinde hızlı ve kolay bağlantı sağlıyor. IPX7 suya ve toza karşı dayanıklılığı ile dış mekân kullanımına da uygun olan Bukra V1, 12 saate kadar müzik dinleme süresi ve 20 Watt ses gücüyle kesintisiz eğlence vadediyor.

Bukra V1 Max ise hem göze hem de kulağa hitap eden bir hoparlör. Üretildiği yüksek kaliteli malzemeler sayesinde Premium bir deneyim yaşanmasını sağlıyor. Aşınma, ısınma ve suya dirençli yapısıyla dikkat çeken bu ürün, eğlenceye ara vermeden istenilen yerden müzik keyfinin yaşanmasına olanak tanıyor. Ayrıca mikrofon desteği sayesinde telefon ve konferans görüşmelerinin de kolaylıkla yapılabilmesini sağlıyor.

Kampanyaya Nereden Ulaşılabilir?

Kampanya, Monster Notebook mağazaları ve monsternotebook.com.tr üzerinden Pusat Clutchh Gamepad ve Bukra V1 ve Bukra V1 Max Bluetooth Hoparlör ürünlerinde geçerli 2. satın alımda %50 indirim fırsatı sunuyor.