Bu Bilgisayar Çok Ucuz! 32 GB RAM'e Sahip

Morefine, M900 isimli yeni bir mini bilgisayar tanıttı. Bununla beraber PC'nin tüm teknik özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan bilgisayar, boyutu nedeniyle sorunsuz bir şekilde taşınabiliyor. M900 ayrıca 32 GB RAM seçeneği, güçlü işlemci ve yüksek depolama kapasitesi sunuyor.

Morefine M900 Özellikleri

İşlemci: AMD Ryzen AI 7 350 / Ryzen AI 5 340 / Ryzen 7 H255

Ekran Kartı: Entegre Radeon 860M GPU

RAM: 16 GB / 32 GB

Depolama: 500 GB SSD / 1 TB SSD / 2 TB SSD

Portlar: Bir adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 2.1, iki adet USB4, bir adet OCuLink, üç adet USB 3.2, bir adet USB 2.0 ve bir adet ses jakı

Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

Morefine M900, AMD Ryzen AI 7 350, Ryzen AI 5 340 ve Ryzen 7 H255 üç farklı işlemci seçeneği sunuyor. Zen 5 mimarisini temel alan Ryzen AI 7 350, 8 çekirdek ve 16 iş parçacığı ile 5.0GHz'e kadar hız sunuyor. Ayrıca bu işlemci, sahip olduğu NPU sayesinde 66 TOPS yapay zekâ gücüyle öne çıkıyor.

Ekran kartı tarafında entegre Radeon 860M mevcut. Mini bilgisayar, 16 GB ve 32 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Çift kanal DDR5 RAM desteği sayesinde 5600MHz hızlara kadar çıkabilen bilgisayarın RAM kapasitesi 96 GB'a kadar artırılabiliyor. Mini PC ayrıca 512 GB, 1 TB ve 2 TB seçenekleri mevcut.

Bilgisayarda iki adet M.2 2280 PCIe 4.0 x4 SSD yuvası bulunuyor. Bu sayede depolama kolayca artırılabiliyor. Çift 2.5GbE Ethernet portu, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 desteğiyle birlikte gelen mini PC, aynı anda dört adet 4K monitörü 144Hz yenileme hızında çalıştırabiliyor. Ayrıca VESA montaj desteği sayesinde cihazı duvara sabitlemek mümkün.

Morefine M900 Fiyatı

Morefine M900 için 369 dolar (15.801 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Bilgisayarın 16 GB RAM ve 500 GB depolama alanına sahip sürümü 519 dolar (22.225 TL), 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümü 569 dolar (24.366 TL), 32 GB RAM ve 500 GB depolama alanına sahip sürümü 619 dolar (26.507 TL), 32 GB RAM ve 2 TB depolama alanına sahip sürümü ise 709 dolar (30.361 TL) fşyata satılıyor.