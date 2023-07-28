Mortal Kombat 1'in Beta Tarihi Belli Oldu

Uzun bir süredir çok fazla sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen Mortal Kombat 1'in beta tarihi açıklandı. Ayrıca dövüş türündeki oyunun beta sürümünde hangi karakterlerin ve bölümlerin oynanabilir olacağı da belli oldu.

Mortal Kombat 1'in Beta Tarihi Ne Zaman?

Netherrealm Studios tarafından geliştirilen Mortal Kombat 1 oyununun beta sürümü 18-21 Ağustos tarihleri arasında PlayStation 5 ve Xbox Series X / S platformları üzerinden oynanabilir olacak. Yalnızca oyunu ön sipariş veren oyuncular betaya katılabilecek.

Oyunun resmî sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan görselde PC ve Nintendo Switch'in yer almaması dikkat çekti. Tarih bilgisinin yanı sıra beta sürüme dair önemli detaylar da paylaşıldı. Oyunun betasında Liu Kang, Sub-Zero, Kenshi, Kitana, Johnny Cage ve Li Mei isimli dövüşçüler yer alacak.

Oyuncular söz konusu dövüşçülerden birini seçerek oyunu oynayabilecek. Beta sürümde Kano, Sonya, Jax ve Frost isimli Kameo dövüşçüleri de bulunacak. Mortal Kombat 1'in betasında yalnızca The Teahouse ve Johnny Cage’s Mansion bölümlerine erişilebilecek.

Mortal Kombat 1 Çıkış Tarihi

Dövüş oyunları oynamaktan keyif alan oyunculara hitap eden Mortal Kombat 1, 19 Eylül tarihinde PC, PlayStation 5, Xbox Series X / S ve Nintendo Switch platformlarına çıkacak.

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