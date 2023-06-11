Mortal Kombat 1 Oynanış Videosu Yayımlandı

Duyurulduğu ilk günden itibaren merak içerisinde beklenmeye başlanan Mortal Kombat 1'in oynanış videosu paylaşıldı. YouTube üzerinden yayımlanan video, çoğu oyuncuyu önemli ölçüde heyecanlandırmayı başardı.

Mortal Kombat 1 Oynanış Videosu Neler Sunuyor?

Geçtiğimiz haftalarda duyurulan yeni Mortal Kombat oyunu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Mortal Kombat 1 olarak isimlendirilen yapımın oynanış videosu yayımlandı. 7 dakika uzunluğundaki video 4K çözünürlüğünde izlenebiliyor.

Yayımlanan video, Mortal Kombat 1 karakter seçme ekranının nasıl bir görünüme sahip olacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor. Karakterleri seçtikten sonra oyunun zorluk seviyesini belirlemek gerekiyor. Karakter ve zorluk seçiminin ardından dövüşe geçiş yapılıyor.

Karakter ve zorluk seçiminin ardından dövüşe geçiş sistemi çok başarılı şekilde tasarlanmış. Söz konusu videoda etkileyici grafiklere sahip olan oyundaki bazı Fatality'leri de görüyoruz. Bölümlerin de çok başarılı şekilde tasarlandığını belirtmek gerekiyor.

Mortal Kombat 1 Çıkış Tarihi

Dünya genelinde çok fazla sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen Mortal Kombat 1 19 Eylül 2023 tarihinde PC, Xbox Series X / S, PlayStation 5 ve Nintendo Switch platformlarına çıkacak.

En iyi dövüş oyunları arasında yerini almaya hazırlanan Mortal Kombat 1 hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu yapım ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.