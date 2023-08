Mortal Kombat 1'den Yeni Canlı Aksiyon Fragmanı Yayınlandı

Mortal Kombat 1'in 19 Eylül'deki çıkış tarihinden önce geliştirici NetherRealm Studios, 1993 tarihli ikonik TV reklamına saygı duruşunda bulunan yeni bir canlı aksiyon fragmanı yayınladı.

It's In Our Blood başlıklı yeni fragmanda aktör ve emekli profesyonel güreşçi Dave Bautista, bir şehirde toplumun her kesiminden bir grup insanı bir araya getirerek onları içlerindeki savaşçıları kucaklamaya teşvik ediyor.

Fragmanın ilginç yanı ise Bautista'nın rolünün, daha önce Ateş Tanrısı olarak hizmet ettiği yeni bir evren kurduğunu öğrendiğimiz Mortal Kombat karakteri Liu Kang'ın rolüne benzemesi.

Mortal Kombat 1 Yeni Canlı Aksiyon Fragmanı

Reklam filmi, 1993 yılında orijinal Mortal Kombat'ın konsol lansmanını tanıtmak için yayınlanan Mortal Monday reklamına fazlasıyla benziyor.

Mortal Kombat'ın ortak yaratıcısı Ed Boon, "Orijinal Mortal Monday reklamı, konsollar çin oyun yapma yolculuğumuzun başlangıcını işaret ediyordu. En yeni oyunumuz Mortal Kombat 1'i piyasaya sürmeye hazırlanırken Mortal Kombat tarihinin böylesine unutulmaz bir anına saygı duruşunda bulunmak harika." ifadelerini kullandı.

Mortal Kombat önümüzdeki ay PC, PS5, Xbox Series X/S ve Nintendo Switch'e geliyor. Peki sizin oyundan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.