Mortal Kombat Legends: Cage Match'in Vizyon Tarihi Açıklandı!
Dünyaca ünlü dövüş oyunu Mortal Kombat oyununun animasyon filmi Mortal Kombat Legends: Cage Match'in fragmanı yayımlandı. İşte fragmana dair detaylar!
Warner Bros. Entertainment bugün Twitter’dan yapmış olduğu duyuruda Mortal Kombat Legends: Cage Match'in fragmanının yayımlandığını duyurdu.
Dövüş oyunundan uyarlama olan Mortal Kombat Legends: Cage Match, 17 Ekim 2023'te vizyona girecek.
Animasyon kategorisinde yer alan film, kurgusal karakter Johnny Cage'in 1980'ler Hollywood'unda ünlü bir aktör olma yolculuğunu anlatıyor. Eğlenceli ve esprili tavırlarıyla izleyenlerin en beğendiği karakterler arasında yer alan Johnny Cage, bu filmde de üstün oyunculuk performansını sergilemeye devam ediyor.
Seslendirme Ekibinde Yer Alacak İsimler
- Cage Match
- Jennifer Gray
- Gilbert Gottfried
- Joel McHale
- Dusan Brown
- Robin Atkin Downes
- Kelly Hu
- Gray DeLisle
Mortal Kombat 1'in Yeni Fragmanı Yayımlandı: Yeni Karakterler Geliyor!
Mortal Kombat 1 fragmanı Umgadi savaşçılarının eski lideri Li Mei merkezinde yer alan bir hikayeyi anlatıyor. Fragman Li Mei'nin macera dolu geçmişine kısa bir değindikten sonra onun oynayış stili hakkında bazı bilgiler veriyor.
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