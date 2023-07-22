Mortal Kombat Legends: Cage Match'in Vizyon Tarihi Açıklandı!

Warner Bros. Entertainment bugün Twitter’dan yapmış olduğu duyuruda Mortal Kombat Legends: Cage Match'in fragmanının yayımlandığını duyurdu.

Dövüş oyunundan uyarlama olan Mortal Kombat Legends: Cage Match, 17 Ekim 2023'te vizyona girecek.

Animasyon kategorisinde yer alan film, kurgusal karakter Johnny Cage'in 1980'ler Hollywood'unda ünlü bir aktör olma yolculuğunu anlatıyor. Eğlenceli ve esprili tavırlarıyla izleyenlerin en beğendiği karakterler arasında yer alan Johnny Cage, bu filmde de üstün oyunculuk performansını sergilemeye devam ediyor.

Seslendirme Ekibinde Yer Alacak İsimler

Cage Match

Jennifer Gray

Gilbert Gottfried

Joel McHale

Dusan Brown

Robin Atkin Downes

Kelly Hu

Gray DeLisle

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