Mortal Kombat 1'in Yeni Fragmanı Yayımlandı: Yeni Karakterler Geliyor!

Mortal Kombat 1 fragmanı Umgadi savaşçılarının eski lideri Li Mei merkezinde yer alan bir hikayeyi anlatıyor. Fragman Li Mei'nin macera dolu geçmişine kısa bir değindikten sonra onun oynayış stili hakkında bazı bilgiler veriyor.

Mortal Kombat 1'in Yeni Karakterleri Açıklandı

Fragmanda ayrıca oyuna eklenen yeni karakterler de tanıtılıyor. Tanya ve Baraka isimleriyle tanıtılan yeni oyuncular çeşitli özellikleriyle birlikte veriliyor. Dövüş tarzlarında farklı stillere sahip bu oyuncuların oyuna heyecan katması bekleniyor.

Mortal Kombat 1'in bu yılın başından beri çeşitli videolar aracılığıyla tanıtımları yapıldı. En son bu ayın başında Mortal Kombat 1 kadrosunda yer alan ana dövüşçüler hakkında bir fragman paylaşılmıştı. Videoda Kameo karakterleri arasında Sektor, Cyrax, Smoke, Rain ve Frost'u yer almıştı.

Kombat evreninin sıfırlanmış hali olarak bilinen Mortal Kombat 1’in 14 Eylül'de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Xbox Series, PS5, PC ve Nintendo Switch'e çıkacak oyunun ağustos ayında beta sürümünü çıkaracağı tahmin ediliyor.

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