Mortal Kombat, Zamanın Koruyucuları Adlı Fragman Yayımladı: Yeni Karakter Geliyor!

Oyun şirketi Warner Bros ve NetherRealm Studios iş birliğinde geliştirilen Mortal Kombat 1 için “Keepers of Time” adlı yeni bir fragman yayımlandı. Geçtiğimiz günlerde oyuna gelecek karakter hakkında duyuru yapan şirket, yeni oyun serisi hakkında detay vermeye devam ediyor.

Mortal Kombat 1 Yeni Karakterini Açıkladı

Dövüş oyunları denince akla ilk gelen oyun olan Mortal Kombat, yeni serisi hakkında yayımlanan fragmanında Geras adlı oyuncuya yer verdi. Oyunda Kronika’ya olan bağlılığı ile ön plana çıkan karakter serinin yeni oyununda da olacağı yayımlanan fragmanla resmiyete kavuştu.

Geras, tanrısal bir gücün yanında ölüme olan dayanıklılığı ile biliniyor. Mortal 1'in yeni açıklanan karakteri kum tuzağı, büyük yumruk gibi imza hareketlerine sahip.

Dövüş serisinin en yeni oyunu Mortal Kombat 1, 19 Eylül'de piyasaya sürülecek. Steam ve Epic Games Store aracılığıyla çıkacak oyun Xbox, PlayStation 5 Series, PC için kullanıma sunulacak.

Mortal Komabat 1'in duyurulan yeni fragmanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.