Rekor Açılış, Felaket Son: Bu Oyun 5 Ayda Neredeyse Unutuldu!

Oyun dünyasının dev ismi Capcom’un şubat ayında piyasaya sürdüğü Monster Hunter Wilds, Monster Hunter World’ün popülaritesinin rüzgarını arkasına alarak büyük bir çıkış yaptı. İlk ayında 10 milyon satış barajını aştı. Bununla birlikte aynı anda 1.38 milyon oyuncuya ulaşarak rekor kıran yapım, tıpkı önceki oyun gibi oyuncuların kalbini fethedecek gibi görünüyordu.

Ancak son gelen raporlar, beklentilerin karşılanmadığını ve oyunun hızla düşüşe geçtiğini gösteriyor. Capcom için işler pek de iç açıcı değil.

Monster Hunter Wilds, Steam'de Oyuncu Tabanının Yüzde 90’ından Fazlasını Kaybetti

GameRant’ın hazırladığı rapora göre Monster Hunter Wilds, Steam’deki oyuncu kitlesinin yüzde 98’inden fazlasını kaybetti. Haziran ayı sonu itibarıyla indirme ve aktif oyuncu sayıları adeta dibe vurdu. SteamDB verilerine göre 21 Haziran tarihinde oyunun eşzamanlı oyuncu sayısı en fazla 18 bin 468 olarak kaydedildi. Bu rakam, şubat ayındaki 1.38 milyonluk rekorla kıyaslandığında oyunun ne denli büyük bir düşüş yaşadığını net biçimde ortaya koyuyor.

Her ne kadar bazı oyuncuların yaklaşan büyük güncellemeyle geri dönmesi umut edilse de yaşanan bu devasa kaybın ardından oyunun eski ihtişamlı günlerine dönmesi pek mümkün görünmüyor. Monster Hunter Wilds’ın oyuncu kaybetmesindeki en büyük etken ise ciddi performans sorunları.

Oyuncuların aktardığına göre Capcom’un önerdiği sistem gereksinimlerine sahip bilgisayarlarda bile oyun düşük performans gösteriyor. Dahası, şirket bu sorunları gidermek için güncellemeler yayınladığında bile performansın daha da kötüleştiği söyleniyor.

Monster Hunter Wilds'in Steam üzerindeki en son incelemeleri de son derece olumsuz durumda. Görünen o ki Capcom'un bu durumu düzeltmek için yoğun mesai harcaması gerekiyor.

Yeni Güncelleme Yakında Yayınlanacak

Monster Hunter Wilds için merakla beklenen büyük güncelleme 30 Haziran'da oyunculara sunulacak. Bu yeni sürümle birlikte yaşanılan sorunların büyük ölçüde çözüme kavuşması bekleniyor.

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