Motorola, Sizi Konserde Gibi Hissettirecek Kulaklık Tanıttı

Motorola, MWC 2026'da en yeni kablosuz kulaklık modeli Moto Buds 2 Plus'ı tanıttı. Bose ile olan iş birliği sayesinde zengin ses deneyimi elde etmeye imkân sunan cihaz, uzun pil ömrü ve şık tasarımı ile ön plana çıkıyor. Ayrıca gürültü engelleme özelliği sayesinde sorunsuz müzik dinleme ve keyifli sohbet imkânı sunuyor.

Moto Buds 2 Plus'ın Özellikleri Neler?

Uzamsal Ses Desteği: Mevcut

Mevcut Gürültü Engelleme: Aktif Gürültü Engelleme (ANC) ve Şeffaflık Modu

Aktif Gürültü Engelleme (ANC) ve Şeffaflık Modu Mikrofon: Her kulaklıkta 3 adet (toplam 6) ve Çevresel Gürültü Engelleme (ENC)

Her kulaklıkta 3 adet (toplam 6) ve Çevresel Gürültü Engelleme (ENC) Batarya Kapasitesi: 60 mAh (kulaklıklar), 520 mAh (şarj kutusu)

60 mAh (kulaklıklar), 520 mAh (şarj kutusu) Pil Ömrü: Tek şarjla 9 saat, şarj kutusu ile toplam 40 saat

Tek şarjla 9 saat, şarj kutusu ile toplam 40 saat Hızlı Şarj: 10 dakikalık şarj ile 2 saate kadar kullanım

10 dakikalık şarj ile 2 saate kadar kullanım Dayanıklılık: IP54 sertifikası (toz ve su sıçramalarına karşı direnç)

IP54 sertifikası (toz ve su sıçramalarına karşı direnç) Bağlantı: Bluetooth 6.0 ve düşük gecikmeli oyun modu

Bluetooth 6.0 ve düşük gecikmeli oyun modu Ağırlık: 4,6 gram (kulaklık), 36 gram (şarj kutusu)

4,6 gram (kulaklık), 36 gram (şarj kutusu) Boyutlar: 64 mm x 48 mm x 25,5 mm (şarj kutusu)

64 mm x 48 mm x 25,5 mm (şarj kutusu) Renk Seçenekleri: Pantone Silhouette ve Pantone Cool White

Moto Buds 2 Plus Ne Kadar İyi Ses Sunuyor?

Moto Buds 2 Plus, 11 mm dinamik sürücülerle birlikte geliyor. Bu, derin baslar elde etmenize imkân tanırken Knowles'ın dengeli armatürleri sayesinde de daha net bir ses deneyimi elde ediyorsunuz. LHDC desteği sayesinde ise sesler yüksek kaliteli olarak kulağınıza geliyor. Böylece genel olarak etkileyici bir ses performansı sağlanıyor.

Moto Buds 2 Plus, Gürültü Engelliyor mu?

Cihaz, aktif gürültü engelleme özelliği içeriyor. Arka plan gürültüsünü otomatik olarak azaltarak müziklere daha iyi odaklanmanıza imkân tanıyor. Öte yandan kulaklıklar üçer adet mikrofonla donatıldı. Çevresel gürültü engelleme özelliği sayesinde arka plandaki gürültü bastırılarak sesinizin karşı tarafa daha net bir şekilde iletilmesine imkân sağlıyor.

Cihazda şeffaflık modu da mevcut. Bu özellik, kulaklık ile bir şeyler dinlemeye devam ederken dışarıdan gelen seslerin içeri girmesine imkân sağlıyor. Böylece bir yandan müzik dinlerken diğer yandan da çevrede neler olup bittiğinin farkında oluyorsunuz. Özellikle karşıdan karşıya geçerken hayati önem taşıdığı söylenebilir.

Moto Buds 2 Plus'ın Şarjı Ne Kadar Gidiyor?

Kulaklıklar 60 mAh, şarj kutusu ile 520 mAh batarya kapasitesi ile geliyor. Kulaklıkların her biri, 9 saate kadar pil ömrü sağlarken şarj kutusu ile birlikte toplam süre 40 saate ulaşıyor. Böylece pil ömrünü sorun etmeden uzun bir süre boyunca kendinizi müziğin akışına bırakabiliyorsunuz. Bunun toplamda 38 saat pil ömrü sunan Moto Buds Plus'a göre önemli bir gelişme olduğunu söylemek de mümkün. Bu arada cihazın 10 dakikalık şarj ile 2 saate kadar kullanım süresi sunduğunu da belirtelim.

Moto Buds 2 Plus, Suya Dayanıklı mı?

Moto Buds 2 Plus, IP54 sertifikası ile birlikte geliyor. Bu, cihazın toz ve su sıçramalarına karşı belirli bir seviyeye kadar dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla gün içinde yaşanabilecek küçük kazalar hakkında endişelenmeye gerek bırakmıyor. Öte yandan cihaz suya tam dayanıklı olmadığı için onu yoğun su basıncına maruz bırakmamakta fayda var.

Moto Buds 2 Plus'ın Ağrılığı Ne Kadar?

Motorola'nın yeni kulaklıklarının her biri 4,6 gram ağırlığında. Şarj kutusunun ağırlığı ise 36 gram. Ayrıca bu kutunun boyutu da 64 mm x 48 mm x 25,5 mm şeklinde. Bluetooth 6.0 desteği ve düşük gecikmeli oyun modu sunan cihaz, Pantone Silhouette (Siyah) ve Pantone Cool White (Beyaz) olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile sunuluyor.

Moto Buds 2 Plus'ta Uzamsal Ses Desteği Var mı?

Uzamsal ses desteği, Moto Buds 2 Plus'ın en önemli özelliklerinden biri. Bu özellik sayesinde cihaz sesi sadece iki yönden vermek yerine 360 derecelik bir sanal ses ortamı oluşturuyor. Böylece evinizde şarkı dinlemekten çok konserdeymişsiniz gibi bir hissiyat elde ediyorsunuz.

Moto Buds 2 Plus'ın Fiyatı Ne Kadar?

Moto Buds 2 Plus için 130 euro (6 bin 651 TL) fiyat etiketi belirlendi. Motorola her ne kadar Türkiye'de olmasa da bazı kulaklıkları ithalatçı garantili olarak çeşitli platformlar üzerinden satılıyor. Dolayısıyla Moto Buds 2 Plus'ın de bu yolla Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulması muhtemel ancak fiyatının gümrük, ÖTV, KDV ve ithalatçı kârı gibi eklemelerle birlikte en az 14 bin 500 TL'yi bulması muhtemel.

Editörün Yorumu

Moto Buds 2 Plus'ın tam olarak bir "premium" deneyim sunan kulaklıklardan olduğunu söyleyebilirim. Genellikle bir kablosuz kulaklık alırken dikkat ettiğim iki şey vardır. Bunlardan biri pil ömrü, diğeri gürültü engelleme performansı. Her iki açıdan da oldukça etkileyici performans sunuyor. Dolayısıyla epey ilgimi çekmiş durumda.