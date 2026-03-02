5 Dakikalık Şarjla 4 Saat Kullanılabilen Kulaklık Tanıtıldı

Anker'in ses markası Soundcore, MWC (Mobil Dünya Kongresi) 2026'da yeni kulak üstü kulaklık modeli Soundcore Space 2'yi tanıttı. Space One modelinin yeni modeli olarak sunulan cihaz, uzun pil ömrü, hızlı şarj teknolojisi ve kişiselleştirilmiş ses deneyimi gibi avantajlarla birlikte ön plana çıkıyor.

Soundcore Space 2'nin Özellikleri Neler?

Pil Ömrü: ANC açıkken 50 saat, kapalıyken 70 saat

ANC açıkken 50 saat, kapalıyken 70 saat Hızlı Şarj: 5 dakikada 4 saatlik kullanım süresi

5 dakikada 4 saatlik kullanım süresi Gürültü Engelleme: 4 seviyeli ANC ile bulunulan ortama göre özel gürültü engelleme

4 seviyeli ANC ile bulunulan ortama göre özel gürültü engelleme HearID 3.0: Kullanıcının işitme durumunu analiz etmeye dayanan kişiselleştirilmiş ses deneyimi

Kullanıcının işitme durumunu analiz etmeye dayanan kişiselleştirilmiş ses deneyimi Ağırlık: 261 gram

261 gram Renk Seçenekleri: Beyaz, siyah, yeşil

Soundcore Space 2 Gürültü Engelliyor mu?

Soundcore Space 2, gelişmiş aktif gürültü engelleme özelliği ile birlikte geliyor. Uçak motoru, toplu taşımalardaki uğultular, ofis ortamındaki gürültü de dahil olmak üzere özellikle düşük frekanslı sesleri engellemekte oldukça başarılı bir iş çıkarıyor. Bu gürültü engelleme özelliği toplamda dört seviyeden oluşuyor. Bulunduğunuz ortam analiz edilip gürültü seviyesine göre ANC gücü ayarlanıyor.

Soundcore Space 2'nin Şarjı Ne Kadar Gidiyor?

Soundcore Space 2'nin öne çıkan özellikleri arasında uzun pil ömrü yer alıyor. ANC yani aktif gürültü engelleme özelliği etkinleştirildiğinde dahi 50 saate kadar pil ömrü sunan cihazın pil ömrü, bu özellik devre dışı bırakıldığında ise 70 saate kadar uzuyor. Dahası, sadece 5 dakika gibi kısa bir süre içinde şarj ederek 4 saatlik bir kullanım süresi elde edebiliyorsunuz.

Erken uyanamayan kişilerdenseniz ve sabah erken saatlerde evden ayrılmamız gerekiyorsa muhtemelen sadece birkaç dakikanız oluyordur. Space 2'nin hızlı şarj desteği sayesinde ise bu birkaç dakikayı verimli bir şekilde geçirmeniz mümkün hâle geliyor. Böylece günün geri kalanını düşünmenize de gerek kalmıyor.

Soundcore Space 2'nin Ses Kalitesi Nasıl?

Yeni kulak üstü kulaklık, 40 mm'lik çift katmanlı sürücülerle birlikte geliyor. Baslar daha derin ve boğuk olmayacak şekilde kulağınıza gelirken tiz sesler ise daha keskin oluyor. Yani şarkı dinlerken sanatçının sesi ön planda oluyor, baslar da daha etkileyici gelerek müziğin her bir ritmini hissedebiliyorsunuz. Apple Music ve benzeri platformlar üzerinden eğer kayıpsız müzik dinliyorsanız LDAC desteği sayesinde elde edeceğiniz kalite de tatmin edici seviyede oluyor.

Soundcore Space 2'nin Ağırlığı Ne Kadar?

Soundcore tarafından sunulan yeni kulaklık, 261 gram ağırlığa sahip. Bu da özellikle günün büyük bir kısmını kulaklık takarak geçirenler açısından önemli bir avantaj anlamına geliyor. Genel olarak uzun süreli kullanımlarda rahatlık sunacak şekilde tasarım benimsenmesi de kullanıcılar açısından önemli bir artı olarak öne çıkıyor.

Soundcore Space 2'nin Fiyatı Ne Kadar?

Soundcore Space 2 için 129,99 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu, güncel kurla 5 bin 712 TL'ye denk geliyor ancak bugün Türkiye'de satışa sunulması hâlinde doğrudan bu fiyat etiketine sahip olmayacağını belirtmekte fayda var. Mevcut vergilerden dolayı bunun daha da üzerinde bir fiyatla sunulması muhtemel.

Soundcore Space 2 Türkiye'de Satılacak mı?

Şimdiye kadar pek çok Soundcore kulaklık Türkiye'de satışa sunuldu. Bir önceki model Space One'ın da şu an Türkiye'de satışta olduğunu göz önünde bulunduracak olursak çok yüksek ihtimalle Space 2 de piyasaya sürüldükten (bunun için 21 Nisan 2026 işaret ediliyor) bir süre sonra Türkiye'ye gelecek.

Editörün Notu

Sabahları genellikle evden çıkmam gereken saate çok yakın bir zamanda uyanan birisi olarak Soundcore Space 2'nin hızlı şarj desteğinin beni oldukça memnun ettiğini söylemeliyim. Ayrıca kişiselleştirilmiş ses deneyimi sunması da bana göre önemli bir avantaj. Takdir edersiniz ki yaş ilerledikçe kulaklar da ilk günkü gibi kalmıyor. Bu kulaklık, bize özel ayarlamalar yaparak mümkün olan en net sesi elde etmemize imkân sağlıyor. Bu ikisi, onu bana göre ideal bir tercih hâline getiriyor.