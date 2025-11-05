120Hz Ekranlı Bütçe Dostu Telefon Geliyor! Görüntüsü Paylaşıldı

Lava, kullanıcıların yeni ilgi odağı olmaya hazırlanan Agni 4'ün renk seçeneklerini gözler önüne seren bir paylaşımda daha bulundu. Önceki görüntüler, telefonun arka tasarımına dair ipucu verirken yeni yapılan paylaşımda hem arka tasarım açık bir şekilde gösterildi hem cihazın hangi renk seçeneklerine sahip olacağı belli oldu.

Lava Agni 4, Hangi Renk Seçeneklerini Sunacak?

Lava Agni 4, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile beraber gelecek. Telefonun arka yüzeyinde yatay konumlanmış bir kamera modülü bulunacak. Bu kamera modülünün üzerinde iki adet kamera ve çift LED flaş olacak. Sade bir tasarıma sahip olacağı anlaşılan telefon, önceki modeldeki gibi çift ekran sunmayacak.

Lava Agni 4'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

Lava Agni 4 özellikle bataryası ile öne çıkacak. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre telefon 7000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu arada geçtiğimiz günlerde Lava'nın LBP1071A model numaralı, 7050 mAh kapasitesine sahip yeni bataryasının Nemko sertifikasının görüntülendiğini de belirtelim. Yeni telefonda bu bataryanın kullanılması da muhtemel.

Telefon, 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Ayrıca AMOLED ekran üzerinde Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Buna karşılık olarak Lava Agni 3'ün de 1200 x 2625 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı ile geldiğini belirtmiş olalım.

Telefon, gücünü MediaTek Dimensity 8350 işlemcisinden alacak. 4 nm 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide bir adet 3.35 GHz Cortex-A715, üç adet 3.20 GHz Cortex-A715 ve dört adet 2.20 GHz Cortex-A510 dahil olmak üzere toplam sekiz çekirdek mevcut. Geçtiğimiz aylarda tanıtımı gerçekleştirilen Lava Bold N1 5G'de Unisoc T765 işlemcisi tercih edilmişti.

Söylentiye göre arka tarafta 50 megapiksel çözünürlüğünde iki kamera yer alacak. Bu kameraların 4K video kaydı yapmaya imkân tanıyacağı belirtiliyor. Telefonun ön yüzeyinde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde bir kameranın yer alacağı da ortaya atılan iddialar arasında yer alıyor.

Lava Agni 4'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Lava Agni 4 için 25.000 rupi (11 bin 870 TL) fiyat etiketi ile satışa sunulacağı iddia edildi fakat Lava henüz telefonun fiyatı ile ilgili resmî bir açıklama yapmadı. Bu yüzden telefonun farklı bir fiyat etiketine sahip olabileceğini de unutmamak gerekiyor. Lava Agni 3 için 20.000 rupi (9 bin 496 TL) fiyat etiketi belirlenmişti.

Lava Agni 4 Ne Zaman Tanıtılacak?

Lava Agni 4, 20 Kasım 2025 tarihinde tanıtılacak. Bununla birlikte telefonun bütün özellikleri ve fiyatı belli olacak. Lava Agni 3 ise 2024 yılının ekim ayında tanıtılmıştı. Peki, sizin yeni telefon ile ilgili görüşleriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.