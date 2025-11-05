7000 mAh Bataryalı Moto G57 Power Tanıtıldı! 8 GB RAM ve Dahası
Motorola, zarif tasarımı etkileyici özelliklerle buluşturan Moto G57 Power'ın tanıtımını gerçekleştirdi. İşte telefonun özellikleri ve fiyatı!
⚡ Önemli Bilgiler
- Moto G57 Power için 279 euro (13 bin 489 TL) fiyat etiketi belirlendi.
- Telefon, 8 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneği ile geliyor.
- Cihaz, gücünü Snapdragon 6s Gen 4 işlemcisinden alıyor.
Motorola, Kasım ayına hızlı bir başlangıç yaptı. Dün tanıtılan Moto G (2026) ve Moto G Play (2026) modellerinden sonra şimdi de yepyeni bir telefon olan Moto G57 Power'ı tanıttı. Moto G serisinin en yeni üyelerinden biri olan cihaz, yüksek batarya kapasitesi gibi özelliklerle dikkatleri üzerinde topluyor.
Moto G57 Power Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,72 inç
- Ekran Teknolojisi: LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Maksimum Parlaklık: 1050 nit
- Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i
- İşlemci (SoC): Snapdragon 6s Gen 4 (4 nm)
- RAM: 8 GB LPDDR4x
- Depolama: 256 GB UFS 2.2
- İşletim Sistemi: Android 16
- SIM Desteği: Çift SIM (nano SIM, eSIM)
- Su ve Toz Dayanıklılığı: IP64 sertifikası
- Batarya Kapasitesi: 7000 mAh
- Hızlı Şarj: 30W
- Bağlantı ve Sensörler: USB Type-C, NFC, Yan Parmak İzi Tarayıcısı
- Arka Kamera Özellikleri: 50 MP Ana Kamera (f/1.8), 8 MP Ultra Geniş Açılı Kamera (f/2.2)
- Ön Kamera: 8 MP (f/2.2)
6,72 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Moto G57 Power, LCD ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 1050 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekleyen cihaz, yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir deneyim elde etmenizi sağlıyor.
Telefonda 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 6s Gen 4 işlemcisi mevcut. Bu işlemcide 2,4 GHz'e kadar dört adet yüksek performans ve 1,8 GHz'e kadar dört adet verimlilik çekirdeği yer alıyor. Moto G57 Power ile birlikte tanıtılan Moto G57'de de aynı işlemcinin kullanıldığını belirtelim.
Telefon, bir nano SIM ve bir eSIM olmak üzere çift SIM desteği ile birlikte geliyor. Depolama tarafında 256 GB UFS 2.2 seçeneği ile kullanıcıları karşılayan telefonun 8 GB RAM'i bulunuyor. Android 16 işletim sistemi ile gelen cihazın yan tarafında bir parmak izi tarayıcısı da mevcut.
Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip bir ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip bir kamera bulunuyor.
Cihaz, 7000 mAh batarya kapasitesi ile geliyor. Bununla birlikte 30W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun bir süre boyunca şarj olmadan kullanılabilen telefonda USB Type-C ve NFC desteği mevcut. Ayrıca IP64 sertifikası da bulunuyor. Bu, cihazın belirli bir dereceye kadar toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor.
Kasım Ayı İndirimlerinde Alınabilecek 20 Bin TL Altı Telefonlar
Kasım ayı indirimleri ile beraber çok sayıda akıllı telefonun fiyatı düştü. Peki, 20 bin TL altına alınabilecek en iyi telefonlar hangileri? İşte detaylar!
Moto G57 Power Fiyatı
Moto G57 Power için 279 euro (13 bin 489 TL) fiyat etiketi belirlendi. Pembe, su mavisi ve koyu mavi renk seçenekleri ile beraber gelen telefon, 166,23 x 76,50 x 8,60 mm boyutlarına sahip ve 210 gram ağırlığında. Bu arada Moto G57'nin fiyatının 249 euro (12 bin 46 TL) olduğunu da hatırlatalım.