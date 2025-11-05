7000 mAh Bataryalı Moto G57 Power Tanıtıldı! 8 GB RAM ve Dahası

Motorola, Kasım ayına hızlı bir başlangıç yaptı. Dün tanıtılan Moto G (2026) ve Moto G Play (2026) modellerinden sonra şimdi de yepyeni bir telefon olan Moto G57 Power'ı tanıttı. Moto G serisinin en yeni üyelerinden biri olan cihaz, yüksek batarya kapasitesi gibi özelliklerle dikkatleri üzerinde topluyor.

Moto G57 Power Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,72 inç

6,72 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

1080 x 2400 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Maksimum Parlaklık: 1050 nit

1050 nit Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i İşlemci (SoC): Snapdragon 6s Gen 4 (4 nm)

Snapdragon 6s Gen 4 (4 nm) RAM: 8 GB LPDDR4x

8 GB LPDDR4x Depolama: 256 GB UFS 2.2

256 GB UFS 2.2 İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 SIM Desteği: Çift SIM (nano SIM, eSIM)

Çift SIM (nano SIM, eSIM) Su ve Toz Dayanıklılığı: IP64 sertifikası

IP64 sertifikası Batarya Kapasitesi: 7000 mAh

7000 mAh Hızlı Şarj: 30W

30W Bağlantı ve Sensörler: USB Type-C, NFC, Yan Parmak İzi Tarayıcısı

USB Type-C, NFC, Yan Parmak İzi Tarayıcısı Arka Kamera Özellikleri: 50 MP Ana Kamera (f/1.8), 8 MP Ultra Geniş Açılı Kamera (f/2.2)

50 MP Ana Kamera (f/1.8), 8 MP Ultra Geniş Açılı Kamera (f/2.2) Ön Kamera: 8 MP (f/2.2)

6,72 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Moto G57 Power, LCD ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 1050 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekleyen cihaz, yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir deneyim elde etmenizi sağlıyor.

Telefonda 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 6s Gen 4 işlemcisi mevcut. Bu işlemcide 2,4 GHz'e kadar dört adet yüksek performans ve 1,8 GHz'e kadar dört adet verimlilik çekirdeği yer alıyor. Moto G57 Power ile birlikte tanıtılan Moto G57'de de aynı işlemcinin kullanıldığını belirtelim.

Telefon, bir nano SIM ve bir eSIM olmak üzere çift SIM desteği ile birlikte geliyor. Depolama tarafında 256 GB UFS 2.2 seçeneği ile kullanıcıları karşılayan telefonun 8 GB RAM'i bulunuyor. Android 16 işletim sistemi ile gelen cihazın yan tarafında bir parmak izi tarayıcısı da mevcut.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip bir ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip bir kamera bulunuyor.

Cihaz, 7000 mAh batarya kapasitesi ile geliyor. Bununla birlikte 30W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun bir süre boyunca şarj olmadan kullanılabilen telefonda USB Type-C ve NFC desteği mevcut. Ayrıca IP64 sertifikası da bulunuyor. Bu, cihazın belirli bir dereceye kadar toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor.

Moto G57 Power Fiyatı

Moto G57 Power için 279 euro (13 bin 489 TL) fiyat etiketi belirlendi. Pembe, su mavisi ve koyu mavi renk seçenekleri ile beraber gelen telefon, 166,23 x 76,50 x 8,60 mm boyutlarına sahip ve 210 gram ağırlığında. Bu arada Moto G57'nin fiyatının 249 euro (12 bin 46 TL) olduğunu da hatırlatalım.