Aşırı İnce Samsung Galaxy S25 Edge Parçalarına Ayrıldı [Video]

İnceliğiyle fark yaratan Samsung Galaxy S25 Edge parçalarına ayrıldı. YouTube üzerinden paylaşılan video ile birlikte telefonun içerisindeki kameralara ve diğer parçalara yakından göz atma fırsatı elde edildi.

Bir YouTuber Samsung Galaxy S25 Edge'i Parçalarına Ayırdı

JerryRigEverything isimli kanala sahip olan YouTuber, 2025 yılının mayıs ayında tanıtılan Samsung Galaxy S25 Edge modelini parçalarına ayırdı. 7 dakika 30 saniye uzunluğundaki videoda öncelikle telefonun arka yüzey çıkarıldı.

Bir sonraki adımda vidalar söküldü ve donanım parçaları tek tek çıkarılmaya başlandı. Video kısa sürede yoğun bir ilgiyle karşı karşıya kaldı. Öyle ki videonun görüntülenme sayısı sadece bir günde 544 bini aştı.

Samsung Galaxy S25 Edge Özellikleri

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1440 x 3120 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 163 gram ağırlığındaki telefon 158x2 x 75,6 x 5x8 mm boyutlarında.

En iyi Samsung telefonlar arasında yer alan Galaxy S25 Edge modelinde 3 nm üretim süreciyle geliştirilen sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemcisi ve Adreno 830 GPU bulunuyor. 12 GB RAM'e sahip telefonun depolama tarafında 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı seçenek mevcut.

Telefonun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde f/1.7 diyafram değerine sahip ana kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip kamera yer alıyor.

3.900 mAh batarya kapasitesine sahip te lefon 25W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Android 15 tabanlı One UI 7 ile birlikte gelen telefonda IP68 sertifikası mevcut. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.