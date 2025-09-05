Motorola'dan 7000 mAh Bataryalı Telefon! 8 GB RAM'e Sahip

Kısa süre önce Motorola Moto g06 Power tanıtıldı. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri belli oldu ancak fiyat etiketi henüz açıklanmadı. Telefon 7000 mAh batarya kapasitesi, 8 GB RAM seçeneği, 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve daha birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Motorola Moto g06 Power Özellikleri

6,88 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Motorola Moto g06, LCD ekran üzerinde 720 x 1640 piksel çözünürlük, 600 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 220 gram ağırlığındaki telefon Corning Gorilla Glass 3 ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Telefonda MediaTek Helio G81 Ultra işlemcisi ve Mali-G52 MP2 GPU bulunuyor. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.0 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.7 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Motorola Moto G100 Pro'da Dimensity 7300 işlemcisi tercih edilmişti.

Android 15 işletim sistemi ile birlikte gelen telefon 4 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı LPDDR4X RAM sunuyor. Depolama tarafında ise 64 GB, 128 GB ve 256 GB seçenekleri bulunuyor. MicroSD desteği sayesinde depolama alanı 1 TB'a kadar artırılabiliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip kamera mevcut. 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefon 18W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Motorola Moto g06 Power'da IP64 sertifikası yer alıyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. 171,35 x 77,50 x 8,82 mm boyutlarındaki telefonun yan tarafında parmak izi sensörü bulunuyor.

Çift SIM (nano + nano), NFC ve Dolby Atmos desteğine sahip olan telefonda USB Type C portunun yanı sıra 3,5 mm kulaklık girişi ve stereo hoparlörler de yer alıyor. Motorola'nın yeni telefonu Moto g06 Power'ın fiyatının çok yakında açıklanması bekleniyor.