Motorola Edge 60 Serisi ve Moto G Modellerinin Fiyatları Sızdırıldı

Motorola'nın Edge 60 serisi, üç farklı modelle geliyor: Edge 60 Fusion, Edge 60 ve Edge 60 Pro. Modellerin fiyat bilgisi yakın zamanda sızdırıldı.

Bu serinin en uygun fiyatlı modeli Edge 60 Fusion olacak. Daha gelişmiş özelliklerle de Edge 60 geliyor. Son olarak Edge 60 Pro, serinin en güçlü ve pahalı seçeneği olarak görücüye çıkacak. İşte serinin tüm detayları ve sızdırılan fiyat etiketleri...

Geniş Renk Seçenekleri ve Şık Tasarım

Tasarım anlamında Motorola'nın yine premium bir his veren, şık bir telefon serisi hazırladığı söylenebilir. Renk yelpazesi de oldukça geniş, seçim yapmak epey zor çünkü hepsi birbirinden güzel. Edge 60 Fusion, mavi ve gri renklerle gelirken, Edge 60 modeli Sea (mavi) ve yeşil tonlarıyla satışa sunulacak.

Daha fazla çeşitlilik isteyenler için Edge 60 Pro, mavi, yeşil ve Grape (mor) renkleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak. Tüm modellerin 8GB RAM ve 256GB depolama alanı ile geleceği belirtiliyor.

Tasarım kısmının en kritik alanı da batarya. Edge 60 Pro'da 5.100 mAh kapasiteli bir batarya karşımıza çıkıyor—gün içerisinde uzun süreli kullanım anlamına geliyor ve 68W hızlı şarj desteği ile geliyor. Özellikle oyun oynayan ya da sık sık video izleyen kullanıcılar için biçilmiş kaftan diyebiliriz.

Motorola, sadece premium segmentte değil, uygun fiyatlı telefonlar konusunda da iddialı. Yeni Moto G86 ve Moto G56 modelleri, daha uygun fiyatlarla sağlam bir deneyim sunmak niyetinde. Şimdi gelelim fiyatlara:

Motorola Edge 60 Serisi Fiyat Skalası

Moto G86'nın fiyatı 330 euro olarak belirlenirken, Moto G56'nın ise 250 euro civarında olması bekleniyor. Bu modellerin renk seçenekleri de oldukça çeşitli. Moto G86, altın, Cosmic (açık mor), Spellbound (mavi) ve kırmızı tonlarında satışa çıkacak. Moto G56 ise siyah, mavi ve Dill (açık yeşil) renkleriyle geliyor. İki modelin depolama alanı da 256GB.

Edge 60 Fusion, Edge 60 ve Edge 60 Pro. Bu serinin en uygun fiyatlı modeli olan Edge 60 Fusion, 350 euro civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Biraz daha gelişmiş özelliklere sahip Edge 60 modeli ise 380 euro civarında olacak. Serinin en tepe modeli Edge 60 Pro ise 600 euro fiyatıyla en güçlü ve en pahalı seçenek olarak karşımıza çıkacak.