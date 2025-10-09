Motorola'dan 12 GB RAM'li Çok İnce Telefon Geliyor! Fiyatı Sızdırıldı

Motorola'nın tanıtmaya hazırlandığı Edge 70 ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde videosu ortaya çıkan Edge 70'in bu kez fiyatı sızdırıldı. Ayrıca telefonun bazı özellikleri de belli oldu. Görünüşe göre telefon aşırı ince gövdenin yanı sıra yüksek şarj hızı ve büyük bataryasıyla da öne çıkacak.

Motorola Edge 70'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Motorola Edge 70'in 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 709 euro (34.438 TL) veya 802 euro (39.076 TL) fiyat etiketiyle satılacak. Konuya dair henüz resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten ötürü akıllı telefonun farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini belirtelim.

The sub-6mm Motorola Edge 70. pic.twitter.com/I3WorcyvTj — Evan Blass (@evleaks) October 3, 2025

Motorola Edge 70'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Motorola, Edge 70 için bir web sayfası hazırladı. Bu web sayfasında yer alan bilgilere göre telefon, 6 mm'den daha ince bir gövde ile gelecek olmasına rağmen 4.800 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. 5,6 mm kalınlığındaki iPhone Air'de ise 3.149 mAh batarya kapasitesinin yer aldığı ortaya çıkmıştı.

Edge 70, 68W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayacak. Motorola tarafından çok yakında tanıtılacak telefonun 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunması bekleniyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçeneklerini görebiliriz.

İddiaya göre telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli ana kamera ve 120 derecelik görüş alanına sahip bir ultra geniş açılı kamera bulunacak. Telefonda ayrıca Dolby Atmos teknolojisini destekleyen stereo hoparlörler yer alacak. Peki, Motorola Edge 70 ne zaman çıkacak?

Motorola Edge 70 Tanıtım Tarihi

En ince telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Motorola Edge 70, 5 Kasım tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi açıklanacak. Telefonun gri, koyu yeşil ve açık yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelmesi bekleniyor.