Dev Bataryalı Bütçe Dostu Telefon Yolda! Görüntüleri Sızdırıldı

Motorola, Edge 70 Fusion+ isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile beraber Edge 70 Fusion+'ın görüntüleri ortaya çıktı. Bununla birlikte akıllı telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefonun ayrıca renk seçenekleri de açıklığa kavuştu.

Motorola Edge 70 Fusion+'ın Tasarımı Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan görüntülere göre Motorola Edge 70 Fusion+'ın arka yüzeyinde kare şeklinde modül konumlanacak. Köşeleri oval hâle getirilmiş bu modül üzerinde kameralar ve LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde Motorola logosu da bulunacak. Telefonun yan tarafında ise güç ve ses butonları yer alacak. Edge 70 Fusion+ açık mor, yeşil, koyu mor ve su yeşili olmak üzere dört farklı renk seçeneğine sahip olacak.

Motorola Edge 70 Fusion+'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 68W

68W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikalı

İddiaya göre akıllı telefon, 6,78 inç büyüklüğünde ekrana sahip olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Edge 70 Fusion+ ayrıca Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekleyecek. Telefon IP68 ve IP69 sertifikaları sayesinde belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olacak.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde utlra geniş açılı kamera bulunacak. Ön kameranın da 50 megapiksel çözünürlüğünde olacağı öne sürüldü. Edge 70 Fusion+, 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 68W hızlı şarj desteği ile birlikte gelecek.

Motorola Edge 70 Fusion+ Ne Zaman Tanıtılacak?

Bütçe dostu Android telefon Motorola Edge 70 Fusion+'ın 2026 yılının mart ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Türkiye'de Motorola marka akıllı telefonlar satılmıyor. Dolayısıyla Edge 70 Fusion+'ın da Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor.

Motorola Edge 70 Fusion+'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Serinin bir önceki modeli olan Edge 60 Fusion için 22 bin 999 rupi (11 bin 97 TL) başlangıç fiyatı ile satışa sunulmuştu. Edge 70 Fusion+'ın önceki modele kıyasla daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 26 bin rupi (12 bin 545 TL) fiyat etiketine sahip olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan görüntülere baktığımızda Motorola Edge 70 Fusion+'ın Edge 60 Fusion'a çok benzeyeceğini görüyoruz. Bu şık tasarım, oldukça iddialı özelliklerle birlikte gelecek. Bu özellikler, akıllı telefon kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyacak. Örneğin dev batarya sayesinde telefonu sık sık şarj etmemize gerek kalmayacak.

144Hz yenileme hızı ve 1.5K çözünürlük sunan AMOLED ekran hem oyun oynamayı hem de film ve dizi izlemeyi oldukça keyifli hâle getirecek. Telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olması da önemli bir avantaj sağlayacak. Sonuç olarak işlemci henüz belli değil ama Edge 70 Fusion+'ın genel olarak kullanıcılara üst düzey bir deneyim sunacağını düşünüyorum.