Samsung'dan Yeni Telefon Geliyor! 12 GB RAM ve 120Hz Ekrana Sahip

Samsung'un bütçe dostu telefonu Galaxy A57'ye dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde batarya kapasitesi ve şarj hızı ortaya çıkan Galaxy A57'nin bu kez RAM seçenekleri sızdırıldı. Paylaşılan bilgilere göre Samsung'un yeni telefonu iki farklı RAM seçeneği ile birlikte gelecek.

Samsung Galaxy A57'de Kaç GB RAM Bulunacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung Galaxy A57, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçeneklerini göreceğiz. Serinin bir önceki modeli olan Samsung Galaxy A56'da 6 GB, 8 GB ve 12 GB RAM seçeneklerinin yer aldığını belirtelim.

Samsung Galaxy A57'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

RAM: 8 GB / 12 GB

İşlemci: Exynos 1680

GPU: Xclupse 550

Hızlı Şarj: 45W

Batarya: 5.000 mAh

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Ana Kamera: 50 MP

Makro Kamera: 5 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

Ön Kamera: 12 MP

Yazılım: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68

İddiaya göre Samsung Galaxy A57'de Xclupse 550 GPU ve Exynos 1680 işlemcisi bulunacak. Galaxy A56 5G'de ise bir adet 2.9 GHz Cortex-A720, üç adet 2.6 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.9 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Exynos 1580 işlemcisi mevcut.

Android 16 tabanlı One UI 8.5 ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Galaxy A57 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak.

Samsung Galaxy A57 Ne Zaman Tanıtılacak?

Büteç dostu Android telefon Samsung Galaxy A57'nin 2026 yılının mart ayında tanıtılacağı iddia edildi. Türkiye'de Samsung'un pek çok akıllı telefonu satılıyor. Dolayısıyla Samsung Galaxy A57'nin de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Serinin önceki modeli olan Galaxy A56, geçtiğimiz yılın mart ayında tanıtılmıştı.

Samsung Galaxy A57'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy A56'nin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda 25 bin 999 TL'ye satılıyor. Samsung Galaxy A57 5G'nin ise önceki daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda 30 bin TL civarı bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadı. Bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan bilgiler göz önünde bulundurulduğunda Samsung Galaxy A57'nin orta segmentte oldukça iddialı olacağını söyleyebilirim. 120Hz yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Exynos 1680 işlemcisinin ise oyun oynamak, sosyal medya kullanmak ve internette gezinmek gibi aktiviteler için yeterli bir performans sunacağını düşünüyorum.