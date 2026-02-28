144Hz AMOLED Ekranlı Telefon Ortaya Çıktı! 68W Hızlı Şarja Sahip

Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Motorola, Edge 70 Fusion+ isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile beraber Edge 70 Fusion+'ın özellikleri ortaya çıktı. Çok yakında tanıtılması beklenen akıllı telefon, dev batarya, yüksek yenileme hızı ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

Motorola Edge 70 Fusion+'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 68W

68W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikalı

Motorola Edge 70 Fusion+'ın Bataryası Kaç mAh Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Motorola Edge 70 Fusion+, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya sayesinde uzun pil ömrü elde edilecek. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Telefon ayrıca 68W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji ise telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayacak.

Motorola Edge 70 Fusion+'ın Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Motorola Edge 70 Fusion+'ın ekranı 6,78 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. 144Hz yenileme hızı, standart 60Hz yenileme hızına kıyasla çok daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Bu da genel telefon kullanım deneyimini olumlu yönde etkiliyor.

Akıllı telefon ayrıca Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekleyecek. Serinin bir önceki modeli olan Motorola Edge 60 Fusion'da 6,67 inç ekran büyüklüğü, p-OLED ekran, 120Hz yenileme hızı, 1220 x 2712 piksel çözünürlük, 4500 nit maksimum parlaklık ve Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisi tercih edilmişti.

Motorola Edge 70 Fusion+'ın Kamerası Nasıl Olacak?

Motorola Edge 70 Fusion+'ın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde de 50 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alacak.

Edge 60 Fusion'da 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

Motorola Edge 70 Fusion+ Ne Zaman Tanıtılacak?

Motorola Edge 70 Fusion+'ın 2026 yılının mart ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Türkiye'de Motorola marka akıllı telefonlar satılmıyor. Dolayısıyla Edge 70 Fusion+'ın da Türkiye'de satılması beklenmiyor.

Motorola Edge 70 Fusion+'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Motorola Edge 60 Fusion için 22 bin 999 rupi (11 bin 97 TL) başlangıç fiyatı ile satışa sunulmuştu. Edge 70 Fusion+'ın ise daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 26 bin rupi (12 bin 545 TL) fiyat etiketiyle satılması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nednele telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikler göz önünde bulundurulduğunda Motorola Edge 70 Fusion+'ın orta segmentin en iddialı modellerinden biri olabileceğini söyleyebilirim. 1.5K çözünürlüğe ve 144Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranda film ve dizi izlemek çok keyifli olacak. Ayrıca dev batarya sayesinde telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak.