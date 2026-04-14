Bu Oyun Çok Konuşulacak! İnceleme Puanları Yayınlandı

Pragmata için uzun bekleyiş sona ermek üzere. Bu tarih gelmeden hemen önceyse oyunun Metacritic puanları paylaşıldı. Bu da oyuncuları tam olarak nasıl bir oyunun beklediği hakkında fikir edinmeyi mümkün hâle getirdi. İnceleme puanlarına bakılacak olursa Capcom'ın yeni oyunu geniş bir kitle tarafından beğenilmiş gibi görünüyor.

Pragmata'nın İnceleme Puanları Nasıl?

En iyi aksiyon oyunları arasında yerini almaya hazırlanan Pragmata'nın Metacritic puanı, PlayStation 5 için 86, PC için 88, Xbox için 85 ve Nintendo Switch 2 için 89 olarak açıklandı. Çok yakın bir zamanda oyuncularla buluşturulacak olan yapımın inceleme puanlarının bir kısmı şu şekilde:

İsim Puan Screen Rant 90 HardZone 90 PC Gamer 87 Gamersky 86 PC Games 85 Wccftech 75 GameSpew 100 Radio Times 100 GameWatcher 95 GameSpot 90 LevelUp 90 Forbes 90 GamesRadar+ 80 GamingTrend 95 The Games Machine 86

Bir Oyunun Metacritic Puanı Neye Göre Belirlenir?

Bir oyunun Metacritic puanı, eleştirmenlerden gelen incelemelerin ağırlıklı ortalaması alınarak belirlenir. Ortalama puan hesaplanırken dünya genelinde bilinen ve saygın inceleme geçmişine sahip olan yayıncı kuruluşların incelemelerine daha çok öncelik verilir. Yani dünya çapındaki internet kullanıcıları tarafından kullanılan bir yayıncı kuruluşun incelemesinin küçük bir oyun sitesine göre Metacritic puanı üzerinde daha çok etkisi olur.

Hesaplanan puanın hangi seviyede olduğuna bağlı olarak rengi de farklılık gösterir. Örneğin 75 ile 100 aralığında puana sahip oyunlar, incelemelerin genel olarak olumlu olduğunu gösterir ki Pragmata'da da bunu görüyoruz. Eğer sarı renkte olsaydı puanların karışık olduğunu yani olumsuz ve olumlu incelemelerin neredeyse eşit derecede olduğunu gösterecekti. Kırmızı olsaydı oyunun genel olarak olumsuz inceleme aldığına ve beğenilmediğine işaret edecekti.

Pragmata Ne Zaman Çıkacak?

Aksiyon, bilim kurgu ve macera türlerini başarılı şekilde harmanlaması beklenen Pragmata, 17 Nisan 2026 tarihinde piyasaya sürülecek. Konsol oyuncuları, oyuna PlayStation 5, Xbox Series X / S ve Nintendo Switch 2 üzerinden erişim sağlayabilecek. PC oyuncuları ise Steam üzerinden oyunu alıp oynama imkânına sahip olacak.

Pragmata'nın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler Olacak?

İşletim Sistemi: Windows 11 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-8500 / AMD Ryzen 5 3500

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 / Radeon RX 5500 XT

RAM: 16 GB

DirectX: Sürüm 12

Kullanılabilir Depolama Alanı: 40 GB

Pragmata'nın Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler Olacak?

İşletim Sistemi: Windows 11 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 5500

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 Super/ Radeon RX 6600

RAM: 16 GB

DirectX: Sürüm 12

Kullanılabilir Depolama Alanı: 40 GB

Editörün Yorumu

Capcom, son birkaç yıl içinde Resident Evil Requiem ve daha birçok oyunla büyük başarıların altına imza attı. Son oyunlarda geniş bir kullanıcı kitlesinin beğenisini kazanması dolayısıyla Pragmata'nın da muazzam bir kaliteye sahip olacağı düşünüyorum. Bana göre oyun oldukça farklı bir tarzla birlikte gelecek. Daha önce Death Stranding'i oynayanların bu oyunu da çok seveceği kanaatindeyim.