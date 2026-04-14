Xiaomi 320Hz Mini LED Ekranlı Monitör Tanıttı! 31,5 İnç Büyüklüğünde

Xiaomi, Redmi G Pro 32U 2026 isimli yeni bir monitör tanıttı. Bununla birlikte Redmi G Pro 32U 2026'nın özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Etkileyici bir görünüme sahip olan monitör, yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

Redmi G Pro 32U 2026'nın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 31,5 inç

Ekran Teknolojisi: QD-Mini LED

Ekran Çözünürlüğü: 4K

Ekran Yenileme Hızı: 4K çözünürlükte 160Hz / 1080p çözünürlükte 320Hz

Ekran Tepki Süresi: 1 ms

Ekran Parlaklığı: 1.600 nit

Renk Gamı: %98 DCI-P3, %100 Adobe RGB, %100 sRGB

Portlar: 2 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x USB Type C, 2 x USB 3.0 ve 1 x 3.5mm ses jakı

Ses: 2 x 5W hoparlör, Dolby Atmos desteği

Redmi G Pro 32U 2026'nın Ekranı Nasıl?

Redmi G Pro 32U 2026, 31,5 inç ekran büyüklüğüne sahip. Montiör, QD-MiniLED ekran üzerinde 4K çözünürlük ve 1.600 nit maksimum parlaklık sunuyor. QD-Mini LED teknolojisi, LED teknolojisine kıyasla çok daha küçük boyutlu binlerce LED kullanıyor. Böylece siyahların daha derin, parlak alanların ise daha canlı olması sağlanıyor.

AMD FreeSync Premium Pro, monitörün yenileme hızını ekran kartının ürettiği kare hızına uyumlu hâle getiriyor. Normalde monitör ile ekran kartı senkronize şekilde çalışmadığında görüntü yırtılması ve takılma gibi problemler yaşanabiliyor. FreeSync Premium Pro, bu uyumsuzluğu ortadan kaldırıyor. Bu sayede monitörde ekran yırtılması ve takılma gibi sorunlarla karşılaşılmıyor.

Bu arada yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Monitör ayrıca yüzde 98 DCI-P3, yüzde 100 Adobe RGB, yüzde 100 sRGB renk gamını kapsıyor. Geniş renk yelpazesi, renklerin hem daha canlı hem de doğru tonlarda görülebilmesini sağlıyor. Böylece hem oyunlarda hem de grafik tasarım ve video düzenleme gibi profesyonel işlerde önemli bir avantaj elde ediliyor.

Redmi G Pro 32U 2026'nın Yenileme Hızı Nasıl?

Xiaomi'nin yeni monitörü, 4K çözünürlükte 160Hz, 1080p çözünürlükte ise 320Hz yenileme hızı sunuyor. Kullanıcılar iki mod arasında kolayca geçiş yapabiliyor. Örneğin Counter-Strike 2 ve Valorant gibi refleksin önemli olduğu çevrim içi rekabetçi oyunlarda yüksek çözünürlükten ziyade yenileme hızı daha önemlidir. Böyle bir durumda monitör 1080p 320Hz modu kullanılabiliyor.

Monitör ayrıca 1 ms tepki süresi sunuyor. Düşük tepki süresi, özellikle oyunlarda ve yoğun hareketlilik içeren aksiyon sahnelerinde önemli bir avantaj sağlıyor. Böylece hareket bulanıklığı minimum seviyeye iniyor ve oyunlarda rakipler daha net bir şekilde görülebiliyor.

Redmi G Pro 32U 2026'da Hangi Portlar Bulunuyor?

Redmi G Pro 32U 2026'nın portları arasında iki adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 1.4, bir adet USB Type C, iki adet USB 3.0 ve bir adet 3.5mm ses jakı bulunuyor. DisplayPort 1.4 portu, bilgisayarın ürettiği görüntüyü ekrana kayıpsız yansıtıyor. Böylece oyunlarda daha iyi bir deneyim elde edilmesi sağlanıyor. HDMI 2.1 ise yeni nesil konsollarda yüksek çözünürlük ve yüksek yenileme hızını destekliyor.

Redmi G Pro 32U 2026 Türkiye'de Satılacak mı?

Redmi G Pro 32U 2026'nın ürkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Xiaomi G34WQi oyun monitörü ve Xiaomi A27Ui 4K monitör dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok monitörü satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Redmi G Pro 32U 2026'nın da Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

Redmi G Pro 32U 2026'nın Fiyatı Ne Kadar?

Redmi G Pro 32U 2026 için 3 bin 199 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 20 bin 960 TL'ye denk geliyor. Monitör Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 30 bin TL civarında olabilir. Redmi G Pro 32U 2026'nın Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Oyun oynamayı seven biri olarak Redmi G Pro 32U 2026 dikkatimi çekti. Mini LED ekranda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun sebebi ise siyahların derin siyah olarak gösterilmesi, renklerin ise çok canlı olmasıdır. Bu arada çift ekran modunun çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Örneğin Counter-Strike 2 gibi rekabetçi oyuna girerken 320Hz seçilebilir. Böylece önemli bir avantaj elde ediliyor.