Motorola'nın 12 GB RAM'li Telefonu Yolda! Renk Seçenekleri Belli Oldu

Motorola Edge 70 Fusion'a dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tasarımı ortaya çıkan Motorola Edge 70 Fusion'ın bu kez renk seçenekleri belli oldu. Bütçe dostu Android telefon, üç farklı renk seçeneği ile beraber gelecek. Telefon ayrıca çok şık bir tasarıma sahip olacak.

Motorola Edge 70 Fusion'ın Renk Seçenekleri Neler Olacak?

Flipkart isimli e-ticaret platformunda Motorola Edge 70 Fusion için özel bir web sayfası oluşturuldu. Bu web sayfasında yer alan bilgilere göre akıllı telefon yeşil, açık mavi ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak. Web sayfasında ayrıca telefonun arka kamera tasarımı da bulunuyor.

Görsele göre akıllı telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Modülün üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Ana kameranın 50 megapiksel çözünürlüğünde olması bekleniyor. Önceki modelde ise 50 megapiksel ana kamera ve 13 megapiksel ultra geniş açılı olmak üzere iki farklı arka kamera tercih edilmişti.

Motorola Edge 70 Fusion'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 68W

68W Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Parlaklığı: 5.200 nit

5.200 nit Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

Snapdragon 7s Gen 4 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 256 GB

Edge 70 Fusion'da Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisi yer alacak. Bu işlemcide 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Serinin önceki modeli olan Edge 60 Fusion'da ise Dimensity 7300 işlemcisi bulunuyor.

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, OLED ekran üzerinde 144Hz yenileme hızı, 1.5K çözünürlük ve 5.200 nit maksimum parlaklık sunacak. Telefon ayrıca Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekleyecek. Telefonda ayrıca 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 68W hızlı şarj desteği de yer alacka.

Motorola Edge 70 Fusion Ne Zaman Tanıtılacak?

Motorola Edge 70 Fusion, şubat ayının son haftasında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Motorola marka akıllı telefonlar şu anda Türkiye'de satılmıyor. Dolayısıyla Edge 70 Fusion'ın da Türkiye'de satılması beklenmiyor. Yükse kşarj hızı ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Edge 60 Fusion, geçtiğimiz yılın nisan ayında tanıtılmıştı.

Motorola Edge 70 Fusion'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Motorola Edge 60 Fusion için 22 bin 999 rupi (11 bin 98 TL) başlangıç fiyatı ile satışa sunulmuştu. Serinin yeni modeli ise 25 bin rupi (12 bin 64 TL) ile fiyat etiketine sahip olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı akıllı telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğinin altını çizelim.