OnePlus'tan 16 GB RAM'li Telefon Geliyor! 165Hz Ekran ve Dahası

OnePlus'ın uzun süredir merakla beklenen yeni amiral gemisine dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda OnePlus 15T'nin ekran özellikleri ortaya çıktı. Yeni akıllı telefonda yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Telefon ayrıca yüksek çözünürlük ile birlikte gelecek.

OnePlus 15T'nin Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus 15T'nin ekranı 6,32 inç büyüklüğünde olacak. Amiral gemisi, 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Serinin bir önceki modeli olan OnePlus 15T'de 6,32 inç ekran büyüklüğü, 1216 x 2640 piksel çözünürlük, AMOLED ekran ve yaklaşık 460 PPI piksel yoğunluğu tercih edilmişti. Yeni modelde de AMOLED ekran görebiliriz.

OnePlus 15T'nin Teknik Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,32 inç

6,32 inç Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1TB

256 GB / 512 GB / 1TB Ön Kamera: 16 MP

16 MP Ana Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 100W

İddiaya göre OnePlus 15T'de Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi buluancak. Sekiz adet çekirdek içeren bu güçlü işlemci sayesinde akıllı telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile kasma ve donma gibi sorunlar olmadan oynanabilecek. OnePlus 13T'de ise Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

OnePlus 15T, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerini göreceğiz. Telefon 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Dev batarya sayesinde uzun pil ömrü elde edilecek. Telefon ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

OnePlus 15T'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus 13T için 3 bin 399 yuan (21 bin 548 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. OnePlus 15T'nin ise 3 bin 600 yuan (22 bin 822 TL) civarı başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

OnePlus 15T Ne Zaman Çıkacak?

OnePlus 15T'nin 2026 yılının mart ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. OnePlus 13T Türkiye'de satılmıyor. Dolayısıyla serinin yeni modelinin de Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.