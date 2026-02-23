Motorola'dan 7.000 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! Tarih Verildi

Motorola Edge 70 Fusion ile ilgili önemli bir gelişme meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde renk seçenekleri sızdırılan akıllı telefonun şimdi de tanıtım tarihi açıklandı. Görünüşe bakılacak olursa cihaz, bu hafta sona ermeden önce kullanıcıların beğenisine sunulacak. Böylelikle telefon hakkında daha detaylı bilgi edinmek mümkün hâle gelecek.

Motorola Edge 70 Fusion Ne Zaman Tanıtılacak?

Motorola, Edge 70 Fusion için yeni bir görsel paylaşarak tanıtım tarihi olarak 28 Şubat 2026'yı işaret etti. Bu, Android telefonun özellikleri başta olmak üzere hakkında merak edilen birçok ayrıntının içinde bulunduğumuz hafta sona ermeden önce açıklığa kavuşacağı anlamına geliyor.

Motorola Edge 70 Fusion'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 RAM: 8 GB / 12 GB seçenekleri

8 GB / 12 GB seçenekleri Depolama: 256 GB

256 GB Ekran: AMOLED, 1.5K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı

AMOLED, 1.5K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı Ekran Parlaklığı: 5.200 nit (Maksimum)

5.200 nit (Maksimum) Ekran Özellikleri: HDR10+ desteği, Smart Water Touch 3.0 (Islak parmakla kullanım)

HDR10+ desteği, Smart Water Touch 3.0 (Islak parmakla kullanım) Arka Kamera: 50 MP (Sony LYT-710)

50 MP (Sony LYT-710) Ön Kamera: 32 MP

32 MP Video Kaydı: Tüm kameralarda 4K çözünürlük

Tüm kameralarda 4K çözünürlük Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 68W

68W Kalınlık: 7,99 mm

7,99 mm Renk Seçenekleri: Mavi, yeşil ve siyah

Motorola, Edge 70 Fusion'ın 50 megapiksel çözünürlüğüne sahip (OIS destekli Sony LYT-710) ana kamera bir ana kamera ile birlikte geleceğini doğruladı. Ayrıca ön yüzeyde 32 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera olacağını ve tüm kameraların 4K video kaydı yapabileceğini açıkladı. Ekran tarafında da önemli soru işaretleri giderildi.

AMOELD ekranla birlikte geleceği belirtilen cihaz, 1,5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Ayrıca 5.200 nit maksimum parlaklığa sahip olacak. Bu, güneş ışığı ne kadar yoğun olursa olsun, cihazın ekranını çok net bir şekilde görebileceğiniz anlamına geliyor. Öte yandan telefon, HDR10+ desteği ve ıslak parmaklarla birlikte dokunmatik özelliğinin çalışmasını sağlayan Smart Water Touch 3.0 özelliği de içerecek.

Cihaz, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Ayrıca 68W hızlı şarj teknolojisini de destekleyecek. Büyük bataryasına rağmen cihazın kalınlığı 7,99 mm olacak. Mavi, yeşil ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelecek. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre cihaz, gücünü Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisinden alacak. 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri arasından tercih yapılabilecek. Depolama tarafında ise 256 GB seçeneği bulunacak.

Motorola Edge 70 Fusion, Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola'nın telefonları şimdilik Türkiye'de satılmıyor ancak geçen yılın sonlarına İndeks Bilgisayar'ın Motorola cihazların distribütörlüğü için görüşmelere başladığı KAP'a bildirilmişti. Bunun olumlu sonuçlanması durumunda Edge Fusion 70 de dahil olmak üzere pek çok Motorola cihazın Türkiye'ye gelme ihtimali bulunuyor.