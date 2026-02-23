Xiaomi 18 Serisi ile Otobüste Kimse Mesajlarınıza Bakamayacak

Xiaomi 18 serisinin gerek kamerası gerek işlemcisi gerek diğer teknik özellikleri ile etkileyici bir seviyede olması bekleniyor ancak bunların da ötesinde çok geniş bir kullanıcı kitlesi ilgisini çekecek bir özelliğe de sahip olacak. Bu özellik otobüs, metrobüs ve benzeri toplu taşıma araçlarındayken ya da durakta beklerken telefonunuzun ekranını meraklı gözlerden uzak tutacak.

Xiaomi 18 Serisi, Ekran Gizliliği Özelliği ile Gelecek

Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi 18 serisinin sahipleri, ekranda yer alan içeriklerin başka birisi tarafından görüntülenmesini engellemek için ekran koruyucuya ihtiyaç duymayacak. Cihazın doğrudan ekranına entegre edilecek olan teknoloji sayesinde ekrana yandan bakıldığında önemli mesajlarınız, bildirimleriniz veya şifreleriniz görülemeyecek.

Karşıdan bakan kişi ekranı net bir şekilde görmeye devam edecek ancak kafasını uzatıp ekranınıza bakmaya çalışan kişiler hiçbir şey göremeyecek. Xiaomi 18 serisinin Eylül 2026 tarihinde tanıtılması bekleniyor ancak bu teknolojinin nasıl çalışacağını net bir şekilde görmek için fazla beklemeye gerek kalmayacak.

Aynı teknolojiye sahip olan başka cihazlar da olacak. Hatta bunların arasında bu hafta içinde tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S26 Ultra da yer alacak. Ayrıca Xiaomi 18 serisi ile aynı dönemde piyasaya sürülmesi beklenen vivo X500 serisi de bu özelliğe sahip olacak. İlerleyen süreçte bu teknolojinin akıllı telefonlarda daha yaygın bir şekilde görülmeye başlanması bekleniyor.

Xiaomi 18'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snadpragon 8 Elite Gen 6

Ekran Boyutu: 6,4 inç

6,4 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi 18, 6,4 inç ekran büyüklüğü ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Bir önceki model Xiaomi 17'de Xiaomi 17'de ise 6,3 inç ekran büyüklüğü, 1220 x 2656 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3500 nit maksimum parlaklık yer alıyor.

Cihazda 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alacak. Diğer kameraların çözünürlüğüne dair henüz bir bilgi paylaşılmadı fakat Xiaomi 17'de 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kameranın yer aldığını hatırlatalım.