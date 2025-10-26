Moto X70'in Fiyatı Belli Oldu: iPhone Air'ın 3'te 1'i Fiyatına!

Motorola cephesinde beklenen hareketlilik başladı. Şirket, 31 Ekim'de Çin'de tanıtmayı planladığı yeni amiral gemisi akıllı telefonu Moto X70 Air için ön sipariş sürecini başlattı. Global pazarda Motorola Edge 70 adıyla tanıtılması beklenen cihazın fiyat seçenekleri de belli oldu.

Ultra ince yapısı sayesinde doğrudan iPhone Air'a rakip olan yeni telefon sunduğu güçlü özellikler ve uygun fiyat etiketi sayesinde adından söz ettirecek gibi görünüyor. İşte detaylar!

Moto X70 Air'ın Fiyatı Ne Kadar?

Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği Moto X70 Air, kısa bir süre önce Çin'deki e-ticaret platformlarında listelenmeye başlandı. Bu gelişme ile birlikte cihazın merak edilen fiyatı da ortaya çıkmış oldu. Yeni telefon sahip olduğu bellek konfigürasyonları doğrultusunda iki farklı fiyat seçeneği ile geliyor:

12 GB RAM + 256 GB Depolama: 365 dolar

12 GB RAM + 512 GB Depolama: 410 dolar

Cihazın en büyük rakibi olarak gösterilen iPhone Air Çin'de 7999 yuan (yaklaşık 1120 dolar) karşılığında alıcı buluyor. Bu doğrultuda Moto X70 Air'in rakibinden neredeyse 3 kat daha uygun olan bir seçenek olduğu söylenebilir. Peki cihaz bütçe dostu fiyatı ile beraber kullanıcılara neler sunuyor?

Moto X70 Air'ın Özellikleri Neler?

Yeni amiral gemisi telefon, 6.7 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 4.500 nit tepe parlaklığı sunan pOLED bir ekrana sahip. Su ve toza karşı dayanıklılığını IP68 ve IP69 sertifikalarıyla kanıtlayan cihazın en çok göze çarpan özelliği ise ultra ince tasarımı. Telefon yalnızca 5.99 mm kalınlığında ve 159 gram ağırlığında.

Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden güç alan cihaz bu yongasını LPDDR5x RAM ve UFS 3.1 depolama teknolojileriyle destekliyor. Telefon ultra ince yapısına rağmen ısınma sorunlarını en aza indirmek için özel bir 3D buhar odası sistemine de ev sahipliği yapıyor.

Fotoğrafçılık tarafında iddialı bir kurulum bizleri karşılıyor. Yeni cihaz arka kısımda üç adet, ön tarafta ise bir adet olacak şekilde tam 4 farklı 50 MP'lik sensör ile birlikte geliyor. Şimdilik yalnızca ana kamera için Samsung S5KGNJ kullanılacağı biliniyor.

4.800 mAh kapasiteli bir bataryadan beslenen X70 Air ayrıca, 68W kablolu ve 15W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini de destekliyor. Android 16 işletim sistemi ile kutudan çıkan yeni telefon 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, OTG ve USB Type-C gibi gelişmiş bağlantı özelliklerini de bünyesinde barındırıyor.

Peki siz Motorola'nın yeni amiral gemisi modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni cihaz yılın en iyi akıllı telefon modellerinden biri olabilir mi? Yorumlarda buluşalım.