165Hz Ekranlı Ucuz Amiral Gemisi Geliyor! 50 MP Kamerası Var

OnePlus'ın bütçe dostu amiral gemisi telefonu Turbo ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda fiyatı ortaya çıkan OnePlus Turbo'nun bu kez kamera özellikleri sızdırıldı. Ortaya çıkan bilgilere göre telefon çift arka kamera ile birlikte gelecek.

OnePlus Turbo'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Ortaya çıkan bilgliere göre OnePlus Turbo'nun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön yüzeyde kaç megapiksel çözünürlüğünde kameranın bulunacağı ise henüz belli değil. OnePlus Ace 6'da 16 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

Uygun fiyatlı amiral gemisi gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilecek bu işlemcinin bir adet 3.8GHz hızında çalışan Prime çekirdek ve yedi adet 3.32 GHz hızında çalışan performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içermesi bekleniyor.

Telefonda 8.000 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Bu dev batarya, tek şarjla bile telefonun çok uzun süre boyunca kullanılabilmesini sağlayacak. Telefon ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayacak. Telefonda ekran altı ultrasonik parmak izi sensörü, stereo hoparlörler ve NFC desteği de yer alacak.

OnePlus Turbo'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Geçtiğimiz haftalarda ortaya atılan iddiaya göre OnePlus Turbo Çin'de 2.000 yuandan (11.803 TL) daha düşük bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Fiyata dair resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten ötürü telefonun farklı fiyat etiketiyle piyasaya sürülebileceğini belirtelim.

OnePlus Turbo Ne Zaman Çıkacak?

Uygun fiyatlı amiral gemisi OnePlus Turbo'nun 2025 yılının kasım veya aralık ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Konuya dair henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu sebepten ötürü telefon farklı bir tarihte de tanıtılabilir. OnePlus 13, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.