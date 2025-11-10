Motorola'dan OLED Ekranlı Telefon Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

Motorola'nın Edge 70 Ultra isimli yeni bir telefon tanıtmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Edge 70 Ultra'nın özellikleri sızdırıldı. Ortaya çıkan bilgliere göre telefon, güçlü işlemcisi sayesinde yüksek grafikli mobil oyunları bile sorunsuz şekilde çalıştırabilecek. Telefon ayrıca yüksek çözünürlüğe sahip ekranıyla da öne çıkacak.

Motorola Edge 70 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Ortaya çıkan bilgilere göre Motorola Edge 70 Ultra, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan Motorola Edge 50 Ultra'da ise 6,7 inç ekran büyüklüğü, p-OLED ekran, 1220 x 2712 piksel çözünürlük, yaklaşık 446 PPI piksel yoğunluğu ve 144Hz yenileme hızı mevcut.

Telefon gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak. Motorola Edge 50 Ultra'da bir adet 3.0 GHz Cortex-X4, dört adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve üç adet 2.0 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.

Motorola'nın yeni telefonunun arka yüzeyinde üç adet kamera bulunacak. Bunlar arasında persikop telefoto kamera da yer alacak. Kameraların kaç megapiksel çözünürlüğe sahip olacağına dair herhangi bir bilgi mevcut değil. Edge 50 Ultra'da 50 megapiksel ana kamera, 64 megapiksel periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

Motorola Edge 70 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

İnce bir gövdeye sahip olacağı öne sürülen Motorola Edge 70 Ultra'nın 2026 yılının ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. 125W hızlı şarj desteği, 16 GB RAM seçeneği ve 4K video kaydı dahil birçok özelliğiyle öne çıkan Edge 50 Ultra, 2024 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.