Motorola'dan iPhone Air'e Rakip Geliyor! Edge 70'in Videosu Sızdırıldı

Motorola'nın yeni telefonu Edge 70 ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Edge 70'in videosu ortaya çıktı. Bununla birlikte telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağı ve renk seneçenekleri belli oldu. Görünüşe göre telefon çok şık bir tasarımla birlikte gelecek.

Motorola Edge 70'in Videosu Ortaya Çıktı

Sızdırılan videoya göre telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir kamera modülü bulunacak. Bu modülün üzerinde kameralar ve LED flaş konumlanacak. Ana kameranın 50 megapiksel çözünürlüğünde olması ve OIS teknolojisini desteklemesi bekleniyor. Motorola Edge 60'da üçlü kamera sistemi tercih edilmişti.

Motorola'nın yeni Android telefonu Edge 70'in sağ kısmında ses ve güç butonları, sol kısmında ise "Moto AI" isimli bir buton bulunacak. Bu buton, telefonda yer alan yapay zeka özelliklerine hızlı bir şekilde erişilebilmesine imkân tanıyacak. Böylece zamandan önemli ölçüde tasarruf edilecek.

The sub-6mm Motorola Edge 70. pic.twitter.com/I3WorcyvTj — Evan Blass (@evleaks) October 3, 2025

Telefonun gri, koyu yeşil ve açık yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile geleceği ortaya çıktı. Edge 70 ayrıca 6 mm'den daha ince bir gövde ile gelecek. 2025 yılının eylül ayında tanıtılan iPhone Air'in yalnızca 5,6 mm kalınlığında ve 165 gram ağırlığında olduğunu belirtelim.

Motorola'nın yeni telefonunun işlemcisine dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı fakat Motorola Edge 60'da sekiz çekirdekli Dimensity 7300 işlemcisi, 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri, 5.200 mAh batarya kapasitesi, 68W hızlı şarj teknolojisi ve 6,67 inç ekran büyüklüğü tercih edilmişti.

Motorola Edge 70 Ne Zaman Tanıtılacak?

Sadece 5,6 mm kalınlığında ve 165 gram ağırlığında olan iPhone Air'e rakip olmaya hazırlanan Motorola Moto X70 Air'in ekim ayının sonuna doğru tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Telefon Çin'de Motorola Moto X70 Air, global pazarda ise Motorola Edge 70 olarak isimlendirilecek.