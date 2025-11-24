Motorola'dan Uygun Fiyatlı Telefon Geliyor! Görüntüleri Sızdırıldı

Motorola'nın Moto G Stylus (2026) isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bütçe dostu bir fiyat etiketiyle satışa sunulması beklenen akıllı telefonun görüntüleri ortaya çıktı. Bununla birlikte telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağı ve hangi renk seçeneğiyle birlikte geleceği belli oldu.

Motorola Moto G Stylus'un (2026) Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görüntülere göre Motorola Moto G Stylus'un (2026) arka tarafında kare şeklinde bir kamera modülü bulunacak. Bu modülün üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde ayrıca Motorola logosu da bulunacak. Motorola Moto G Stylus 5G (2025) modelinde de benzer bir tasarım tercih edilmişti.

Bütçe dostu Android telefonun sağ tarafında ses ve güç butonları bulunacak. Görsellerde akıllı telefonun bej rengine sahip sürümü yer aldı. Akıllı telefonda başka hangi renk seçeneklerinin olacağı ise henüz belli değil. Serinin önceki modelinde mavi ve mor olmak üzere iki farklı renk seçeneğinin yer aldığını belirtelim.

Motorola Moto G Stylus'un (2026) Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Motorola Moto G Stylus (2025) için 400 dolar (16.976 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Motorola Moto G Stylus'un (2026) ise 420 dolar (17.825 TL) civarı fiyat etiketiyle satışa sunulmas ıbekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat etiketi ile birlikte piyasaya sürülebileceğini belirtelim.

Motorola Moto G Stylus (2026) Ne Zaman Tanıtılacak?

Motorola Moto G Stylus'un (2026) 2026 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan Motorola Moto G Stylus 5G (2025), 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.