24 GB RAM'li Oyun Telefonu Geliyor! OLED Ekran ve Dahası

Oyun telefonları arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. RedMagic 11 Air'in özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon, OLED teknolojisi ile birlikte gelecek. Bu teknoloji, ekranın etkileyici görünmesini sağlayarak oyun oynama ve film izleme deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyacak.

RedMagic 11 Air'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6.85 inç

6.85 inç Ekran Çözünürlüğü: 1216 x 2688 piksel

1216 x 2688 piksel Ekran Teknolojisi: OLED

OLED RAM Seçenekleri: 24 GB'a kadar

24 GB'a kadar Depolama Seçenekleri: 1 TB'a kadar

1 TB'a kadar Batarya: 7.000mAh

7.000mAh Arka Kamera: 50MP ana kamera + 8MP ultra geniş açılı kamera

50MP ana kamera + 8MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 16 MP

16 MP Boyut : 163.82 x 76.54 x 7.85 mm

: 163.82 x 76.54 x 7.85 mm Ağırlık: Yaklaşık 207 gram

Ortaya çıkan bilgilere göre RedMagic 11 Air, 6,85 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 1216 x 2688 piksel çözünürlük sunacak. Yaklaşık 207 gram ağırlığında ve 163,82 x 76,54 x 7,85 mm boyutlarında olan akıllı telefon Android 16 tabanlı RedMagic OS ile birlikte gelecek.

Akıllı telefonda 4.2GHz hızında çalışan bir işlemcinin yer alacağı iddia edildi. İşlemcinin ismi henüz belli değil. Serinin bir önceki modeli olan RedMagic 10 Air'de sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinin yer aldığını belirtelim. RedMagic 11 Air, 24 GB'a kadar RAM, 1 TB'a kadar depolama seçenekleri sunacak.

RedMagic Air 11'in arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Akıllı telefon ayrıca 7.000 mAh batarya kapasitesi ile birlikte gelecek.

RedMagic 11 Air Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi oyuncu telefonları arasına katılmaya hazırlanan RedMagic 11 Air'in 2025 yılının aralık ayında veya 2026 yılının ilk çeyreğinde tanıtılacağı iddia edildi. Bununla beraber telefonun özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Etkileyici bir tasarıma ve güçlü donanıma sahip olan RedMagic 10 Air, 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.