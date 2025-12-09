Motorola'nın Uygun Fiyatlı Telefonu Yolda! Görüntüsü Sızdırıldı

Motorola'nın yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Motorola Moto G Stylus (2026) olarak isimlendirilen akıllı telefonun görüntüleri ortaya çıktı. Bununla birlikte Android telefonun nasıl bir tasarıma sahip olacağı ve hangi renk seçeneği ile birlikte satışa sunulacağı belli oldu. Görsellere göre telefon kalem desteği ile gelecek.

Motorola Moto G Stylus'un (2026) Tasarımı Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan görsele göre Motorola Moto G Stylus'un (2026) arka tarafında kare şeklinde bir kamera modülü bulunacak. Bu modülün üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde ayrıca Motorola logosu da bulunacak. Motorola Moto G Stylus 5G (2025) modelinde de benzer bir tasarım tercih edilmişti.

Bütçe dostu Android telefonun sağ tarafında ses ve güç butonları bulunacak. Görsele göre cihaz pembe ve mor olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunacak. Akıllı telefonda başka hangi renk seçeneklerinin olacağı ise henüz belli değil. Serinin önceki modelinde mavi ve mor olmak üzere iki farklı renk seçeneğinin yer aldığını belirtelim.

Motorola Moto G Stylus'un (2026) Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Motorola Moto G Stylus (2025) için 400 dolar (17.035 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Motorola Moto G Stylus'un (2026) ise 420 dolar (17.886 TL) civarı fiyat etiketiyle satışa sunulmas ıbekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat etiketi ile birlikte piyasaya sürülebileceğini belirtelim.

Motorola Moto G Stylus (2026) Ne Zaman Tanıtılacak?

Motorola Moto G Stylus'un (2026) 2026 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan Motorola Moto G Stylus 5G (2025), 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.