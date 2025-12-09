POCO 120Hz Ekranlı Aşırı Ucuz Telefon Tanıttı! 8 GB RAM'i Var
POCO C85 5G'nin özellikleri ve fiyatı açıklandı. Peki, ucuz Android telefon neler sunuyor? İşte POCO'nun yeni akıllı telefonuna dair ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- POCO C85 5G gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor.
- Telefonda 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 33W hızlı şarj desteği bulunuyor.
- Bütçe dostu Android telefon için 11.999 rupi (5.682 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.
POCO, C85 5G isimli yeni bir telefon tanıttı. Tanıtımla beraber akıllı telefonun teknik özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan bütçe dostu Android telefon yüksek yenileme hızı, dev batarya ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.
POCO C85 5G Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,9 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: MediaTek Dimensity 6300
- Yazılım: Android 15 tabanlı Xiaomi HyperOS 2.2
- RAM Seçenekleri: 4 GB, 6 GB ve 8 GB
- Depolama Seçeneği: 128 GB
- Batarya Kapasitesi: 6.000 mAh
- Hızlı Şarj: 33W
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve ikinci kamera
- Ön Kamera: 8 MP
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IP64
6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan POCO C85 5G, 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 171,56 x 79,49 x 7,99 mm boyutlarında ve 211 gram ağırlığında olan akıllı telefonun yan tarafında parmak izi sensörü bulunuyor. Bütçe dostu Android telefonda ayrıca çift SIM desteği mevcut.
Akıllı telefon gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet Cortex-A76 2.4GHz ve altı adet Cortex-A55 2GHz olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. POCO F8 Pro'da Snapdragon 8 Elite, POCO F8 Ultra'da ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 tercih edilmişti.
Android 15 tabanlı Xiaomi HyperOS 2.2 ile birlikte gelen akıllı telefon 4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı LPDDR4X RAM sunuyor. Depolama tarfında ise 128 GB UFS 2.2 seçeneği mevcut. Depolama alanı, microSD desteği sayesinde 1 TB'a kadar artırılabiliyor. 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefon 33W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.
POCO C85 5G'nin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve ikinci kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip bulunuyor. IP64 sertifikasına sahip olan akıllı telefon, su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.
POCO C85 5G Fiyatı
POCO C85 5G'nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 11.999 rupi (5.682 TL), 6 GB RAM ve 128 GB Depolama alanına sahip sürümü için 12.999 rupi (6.152 TL), 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 14.499 rupi (6.862 TL) fiyat etiketi belirlendi.