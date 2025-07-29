Motorola'dan Çok Ucuz Telefon Geliyor! Bu Fiyat Beklenmiyordu

Geçtiğimiz haftalarda 144Hz ekranlı ucuz telefon Moto G96 5G'yi duyuran Motorola, yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Moto G06 olarak isimlendirilen telefonun fiyatı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon uygun fiyatlı olacak.

Motorola Moto G06'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Motorola'nın tanıtmaya hazırlandığı Moto G06 bir e-ticaret sitesinde görüntülendi. Bununla birlikte telefonun fiyatı gün yüzüne çıktı. Ortaya çıkan bilgilere göre telefonun 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip sürümü 122,90 euro (5.780 TL) fiyat etiketiyle satılacak.

Telefonun 4 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü ise 169,90 euro (7.990 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. 128 GB depolama alanı seçeneğine yer verilmemesi şaşırttı.

Motorola Moto G06'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Android 15 işletim sistemi ile birlikte gelecek Moto G06'da 4 GB RAM bulunacak. 6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip telefonun LCD ekran üzerinde 720 x 1604 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunması bekleniyor.

5200 mAh civarı batarya kapasitesiyle gelecek telefon 18W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Telefonda ayrıca 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ve özelliklere sahip olabileceğini belirtelim.