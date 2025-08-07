Motorola'nın Yeni Telefonu Performans Testine Girdi! Sonuç Şaşırttı

Geçtiğimiz haftalarda 144Hz ekranlı ucuz telefon Moto G96 5G'yi duyuran Motorola, yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Moto G06 isimli telefon performans testinde görüntülendi. Bununla birlikte telefonun bazı özellikleri belli oldu.

Motorola Moto G06 Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

XT2535 model numarasına sahip olan Motorola Moto G06, tek çekirdek testinde 399 puan, çoklu çekirdek testinde ise 1.234 puan aldı. Geekbench'te telefonun 4 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. G06 henüz test aşamasındaysa gerekli optimizasyonlar yapılmamış olabilir.

Bu durumda Geekbench gibi testler yapılırken cihaz tüm potansiyelini kullanamaz. Dolayısıyla Moto G06'nın düşük puan almasında giriş seviyesi donanımın yanı sıra henüz tam olarak optimize edilmemiş bir yazılımın da etkisi olabilir.

Motorola Moto G06'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Telefon gücünü MediaTek Helio G81 Extreme işlemcisinden alacak. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.0GHz ARM Cortex-A75 ve altı adet 1.7GHz ARM Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 15 işletim sistemi ile birlikte gelecek Moto G06'da 4 GB RAM bulunacak. 6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip telefonun LCD ekran üzerinde 720 x 1604 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunması bekleniyor.

5100 mAh civarı batarya kapasitesiyle gelecek telefonda 10W şarj desteği bulunacak. Telefonda ayrıca 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

Motorola Moto G06'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Moto G06 geçtiğimiz haftalarda bir e-ticaret sitesinde görüntülenmişti. Ortaya çıkan bilgilere göre telefonun 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip sürümü 122,90 euro (5.848 TL) fiyat etiketiyle satılacak. Telefonun 4 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü ise 169,90 euro (8.085 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak.