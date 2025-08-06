En Güçlü İşlemciye Sahip OPPO Find N6 Flip'in Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Şubat ayında aşırı ince katlanabilir telefon OPPO Find N5 tanıtılmıştı. Tanıtımın ardından yeni katlanabilir telefonlar merakla beklenmeye başlanmıştı. Sızıntı ile birlikte Snapdraogn 8 Elite 2 işlemcisine sahip OPPO Find N6 Flip'in tanıtım tarihi ortaya çıktı.

OPPO Find N6 Flip Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi katlanabilir telefonlar arasına katılmaya hazırlanan OPPO Find N6 Flip, 2026 yılının ilk çeyreğinde tanıtılacak. Yeni katlanabilir telefonun hangi ayda duyurulacağı henüz bilinmiyor fakat Find N5 modeli 2025 yılının şubat ayında tanıtılmıştı. Dolayısıyla Find N6 Flip'i de şubat ayında görebiliriz.

OPPO Find N6 Flip'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre OPPO Find N6 Flip gücünü sekiz çekirdekli Snadpragon 8 Elite 2 işlemcisinden alacak. Find N3 Flip'te bir adet 3.05 GHz Cortex-X3, üç adet 2.85 GHz Cortex-A715 ve dört adet 1.80 GHz Cortex-A510 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren MediaTek Dimensity 9200 tercih edilmişti.

OPPO'nun yeni katlanabilir telefonunda 12 GB RAM yer alabilir. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek görebiliriz. 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LTPO AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2520 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunabilir. İkinci ekran ise 3,4 inç civarı bir büyüklüğe sahip olabilir.

Telefonun arka yüzeyinde üç farklı kamera yer alması bekleniyor. Bu kameralar arasında telefoto ve ultra geniş açılı sensörler de bulunacak. Arka kameraların çözünürlüğü henüz bilinmiyor. Ön yüzeyde 32 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alabilir.

OPPO'nun yeni katlanabilir telefonu Find N6 Flip hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Find N6 Flip başarılı olabilecek mi? Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.