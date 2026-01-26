Motorola'dan Uygun Fiyatlı Android Telefon Geliyor! 8 GB RAM'i Var

Motorola'nın bütçe dostu yeni akıllı telefonu ortaya çıktı. Bir sızıntı ile birlikte Moto G17 isimli Android telefonun RAM ve depolama seçenekleri açıklığa kavuştu. Yakında tanıtılması beklenen akıllı telefon 8 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

Motorola Moto G17'nin RAM ve Depolama Seçenekleri Sızdırıldı

Ortaya çıkan bilgilere göre Motorola Moto G17'de 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunacak. RAM ve depolama tarafında birden fazla seçeneğin sunulması bekleniyor. Motorola Moto G15'in RAM tarafında 4 GB, 6 GB ve 8 GB, depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri tercih edilmişti.

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefonda microSD desteği yer alacak. Bu sayede depolama alanı 1 TB'a kadar artırılabilecek. Telefon ayrıca 6,7 inç civarı ekran büyüklüğüne sahip olabilir. Moto G15'te ise 6,72 inç ekran büüyklüğü, 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve yaklaşık 392 PPI piksel yoğunluğu mevcut.

Akıllı telefonun arak yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera görebiliriz. Serinin önceki modelinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Moto 15'te ayrıca MediaTek Helio G81 Extreme işlemcisi yer alıyor. G17'de de MediaTek işlemcisi yer alabilir.

Motorola Moto G17 Ne Zaman Tanıtılacak?

Motorola Moto G17'in 2026 yılının şubat ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Yeşil, turuncu ve gri olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan Motorola Moto G15, 2024 yılının aralık ayında tanıtılmıştı.