OPPO'dan Çok Güçlü Oyun Telefonu Geliyor! Dev Bataryaya Sahip

OPPO'nun üzerinde çalıştığı yeni oyun telefonu K15 Turbo Pro ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda OPPO K15 Turbo Pro'nun işlemcisi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon, güçlü işlemci sayesinde yüksek grafikli oyunları bile sorunsuz bir şekilde çalıştırabilecek.

OPPO K15 Turbo Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

OPPO K15 Turbo Pro gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacağı iddia edildi. Henüz tanıtılmayan bu işlemciye dair geçtiğimiz günlerde önemli bilgiler sızdırılmıştı. Ortaya çıkan bilgilere göre iki adet 3.8GHz ve 6 adet 3.32GHz olmak üzere sekiz farklı çekirdeğe sahip olması bekleniyor.

Qualcomm'un özel Oryon CPU mimarisin içerecek Snapdragon 8 Gen 5'te Adreno 840 GPU yer alacak. TSMC'nin gelişmiş N3P süreci kullanılarak üretilecek işlemcinin genel olarak yüksek performans sergileyeceği söyleniyor. Böylece hem yoğun kaynak gerektiren uygulamalar hem de yüksek grafikli mobil oyunlar sorunsuz çalışabilecek.

En iyi oyuncu telefonları arasına katılmaya hazırlanan OPPO K15 Turbo Pro'nun 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olacağı öne sürüldü. Telefonun LTPS ekranı 1.5K çözünürlük sunacak. K15 Turbo Pro'nun 7.000 mAh civarı batarya kapasitesine sahip olması bekleniyor. Ayrıca telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyebilir.

RAM ve depolamaya dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı ancak OPPO'nun yeni telefonu 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunabilir. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri yer alabilir. Telefonun ön yüzeyinde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera görebiliriz.