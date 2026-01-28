Motorola Kaya Gibi Telefonlarını Tanıttı: Özellikleri ve Fiyatları Burada!
Motorola Moto G76 ve G67 modellerinin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Yeni telefonlar askeri sınıf düzeyindeki dayanıklılık sertifikasıyla dikkat çekiyor.
Motorola orta segmentte rekabet edecek iki yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Şirket Moto G76 ve G67 modellerinin tüm özelliklerini ve fiyatını açıkladı. Askeri sınıf düzeyindeki dayanıklılık sertifikasıyla dikkat çeken yeni cihazlar güçlü teknik özelliklerine kıyasla uygun fiyat etiketlerine sahip. İşte detaylar!
Motorola Moto G76'nın Özellikleri
- Ekran: 6.78 inç AMOLED, 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 5.000 nit parlaklık
- İşlemci: MediaTek Dimensity 6400
- RAM: 8GB / 12GB RAM
- Depolama: 512 GB
- Kamera: 108 MP 3x zoom destekli ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı sensör
- Ön Kamera: 32 MP ön kamera
- Batarya: 5.200 mAh
- Şarj Hızı: 30W şarj
- Dayanıklılık: IP64, MIL-STD-810H, Gorilla Glass 7i
Yeni telefonlar arasında üst düzey model olarak konumlandırılan Moto G76, 6.78 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 5.000 nit parlaklık sunan AMOLED bir ekrana ev sahipliği yapıyor. MediaTek Dimensity 6400 işlemcisinden güç alan yeni model, 8 GB ve 12 GB RAM seçeneklerinin yanı sıra 512 GB'a kadar depolama alanı da sunuyor.
Cihazın arka yüzeyinde 3x kayıpsız zoom özelliği sunan 108 MP çözünürlüğünde bir ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens yer alıyor. Ön tarafta ise 32 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası bizleri karşılıyor. . 5.200 mAh kapasiteli bir batarya ve 30W şarj desteğiyle gelen telefon IP64 toz ve su direnci, MIL-STD-810H askeri dayanıklılık sertifikası ve Gorilla Glass 7i korumasıyla sağlamlığını kanıtlıyor.
Fiyatı Ne Kadar?
Shaded Spruce" ve "Black Olive" olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulan Moto G77 kısa bir süre önce İngiltere'de satışa sunuldu. Cihazın ülkedeki fiyatı 250 sterlin (yaklaşık 15 bin TL) olarak açıklandı.
Motorola Moto G67'nin Özellikleri
- Ekran: 6.78 inç AMOLED, 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 5.000 nit parlaklık
- İşlemci: MediaTek Dimensity 6300
- RAM: 4GB / 6GB RAM
- Depolama: 512 GB
- Kamera: 50 MP Sony Lyti ana kamera + 8 MP Ultra Geniş
- Ön Kamera: 32 MP Ön Kamera
- Batarya: 5.200 mAh
- Şarj Hızı: 30W Şarj
- Dayanıklılık: IP63, MIL-STD-810H, Gorilla Glass 7i
Serinin daha uygun fiyatlı modeli Moto G67 ise G76 modeline benzer şekilde 1.5K çözünürlüklü ve 120Hz yenileme hızlı AMOLED bir ekranla karşımıza çıkıyor. Yine G76 gibi 5.200 mAh'lık batarya kapasitesi ve askeri dayanıklılık sertifikası sunan cihaz, işlemci ve kamera tarafında diğer modele göre daha mütevazı özelliklere ev sahipliği yapıyor.
MediaTek Dimensity 6300 yonga seti ile birlikte gelen yeni telefon işlemcisini 4 GB veya 6 GB RAM seçenekleri ile eşleştiriyor. Arka yüzeyinde 50 MP'lik Sony Lytia 600 ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı bir sensör bulunduran cihazın ön tarafında ise 32 MP'lik bir ön kamera görev alıyor. Ayrıca mevcut modelin IP64 yerine IP63 sertifikasına sahip olduğunu da belirtelim.
Fiyatı Ne Kadar?
Arctic Seal" ve "Nile" renk seçenekleriyle gelen Moto G67 de İngiltere'deki kullanıcıların beğenisine sunuldu. Yeni telefon güncel olarak ülkede 200 sterlin karşılığında (yaklaşık 12 bin TL) satın alınabiliyor.
