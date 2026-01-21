Motorola'dan 120Hz Ekranlı Telefon Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı
Motorola G67'nin özellikleri ortaya çıktı. Orta segmentte konumlanacak telefon, MediaTek'in işlemcisi ile birlikte gelecek. İşte ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Motorola G67 gücünü sekiz çekirdekli Dimensity 6300 işlemcisinden alacak.
- Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak.
- Telefonda 5.200 mAh batarya kapasitesi ve 30W hızlı şarj destesği bulunacak.
Motorola, yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte G67 isimli Android telefonun özellikleri ortaya çıktı. Akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen bir Dimensity işlemcisi bulunacak. G67 ayrıca yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran ve yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle dikaktleri üzerinde toplayacak.
Motorola G67'nin Özellikleri Nasıl Olacak?
- Ekran Boyutu: 6,8 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: FHD+
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: MediaTek Dimensity 6300
- Ön Kamera: 32 MP
- Ana Kamera: 50 MP
- Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP
- RAM: 4 GB
- Depolama: 128 GB
- Bağlantı: eSIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4
- Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP64 sertifikası
- Batarya: 5.200 mAh
- Hızlı Şarj: 30W
- Yazılım: Android 16
Ortaya çıkan bilgilere göre Motorola G67'nin ekranı 6,8 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefonda IP64 sertifikası bulunacak. Bu sertifika, akıllı telefonun su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.
Akıllı telefon gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet Cortex-A76 2.4GHz ve altı adet Cortex-A55 2GHz olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Moto G (2026) ve Moto G Play (2026) modellerinde de aynı işlemci tercih edilmişti.
Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek akıllı telfeonda 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunacak. Bağlantı tarafında eSIM, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.4 teknolojileri mevcut. Akıllı telefon, 5.200 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. G67 ayrıca 30W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.
Orta segment telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan Motorola G67'nin 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Telefonun ne zaman tanıtılacağı ve ne kadar fiyata sahip olacağı belli değil.