Motorola'dan 120Hz Ekranlı Telefon Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı

Motorola, yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte G67 isimli Android telefonun özellikleri ortaya çıktı. Akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen bir Dimensity işlemcisi bulunacak. G67 ayrıca yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran ve yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle dikaktleri üzerinde toplayacak.

Motorola G67'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Motorola G67'nin ekranı 6,8 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefonda IP64 sertifikası bulunacak. Bu sertifika, akıllı telefonun su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Akıllı telefon gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet Cortex-A76 2.4GHz ve altı adet Cortex-A55 2GHz olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Moto G (2026) ve Moto G Play (2026) modellerinde de aynı işlemci tercih edilmişti.

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek akıllı telfeonda 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunacak. Bağlantı tarafında eSIM, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.4 teknolojileri mevcut. Akıllı telefon, 5.200 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. G67 ayrıca 30W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Orta segment telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan Motorola G67'nin 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Telefonun ne zaman tanıtılacağı ve ne kadar fiyata sahip olacağı belli değil.