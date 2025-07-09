144Hz Ekrana Sahip 8 Bin TL'lik Telefon Tanıtıldı! 8 GB RAM ve Dahası

Geçtiğimiz günlerde 12 GB RAM'li ucuz telefon Moto G100 Pro'yu duyuran Motorola, yeni bir telefon tanıttı. Moto G96 5G isimli bütçe dostu telefon yüksek yenileme hızı, 32 MP ön kamera, yüksek RAM kapasitesi ve daha birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Motorola Moto G96 5G Özellikleri

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Moto G96 5G, OLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 395 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Telefon Corning Gorilla Glass 5 ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Telefon gücünü Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.40 GHz Cortex-A78 ve dört adet 1.95 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunan telefonda 8GB LPDDR4X RAM bulunuyor. 5500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 68W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip Sony LYT-700C ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor.

Telefonda 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.45 diyafram değerine sahip ön kamera bulunuyor. 178 gram ağırlığındaki telefonda IP68 sertifikası da mevcut. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Ekran altı parmak izi sensörüne sahip telefonda Çift SIM (nano + nano) desteği yer alıyor. Peki, 161,86 x 73,26 x 7,93 mm boyutlarındaki Moto G96 5G'nin fiyatı ne kadar?

Motorola Moto G96 5G'nin Tahmini Türkiye Fiyatı

8 GB RAM + 128 GB Depolama: 17.999 Hindistan rupisi (8.407 TL)

17.999 Hindistan rupisi (8.407 TL) 8 GB RAM + 256 GB Depolama: 19.999 Hindistan rupisi (9.347 TL)

Motorola Moto G96 5G için 17.999 Hindistan rupisi (210 dolar) başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Buna göre Türkiye'de telefonun vergisiz fiyatı 8 bin 407 TL, vergili fiyatı ise 17 bin 122 TL civarında olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun Türkiye'de farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.